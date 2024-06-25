Первые ипотеки под 9% были выданы в Казахстане

В рамках программы" Отау" были выданы первые 300 ипотек под 9%. Первичное жилье купили 230 человек, а остальные 70 – приобрели его на вторичном рынке. Подробности об условиях читайте на NUR.KZ.

Жилищная программа "Отау" начала работать в Казахстане с 1 марта текущего года. Прием заявок продлился до 30 апреля.

В рамках нее граждане страны могут оформить ипотеку под 9%. Ранее стало известно, что из 25 тыс. заявителей отбор на участие в программе прошли 8 тыс. человек.

Теперь же, как сообщили представители "Отбасы банка", который является оператором ипотеки, первые 300 казахстанцев получили свои жилищные займы.

"Первые 230 кредитов получили казахстанцы, купившие жилье на первичном рынке. Новоселье в новых квартирах готовятся отметить жители Астаны, Алматы, Шымкента, Абайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях", – сообщили в банке.

Еще 70 человек оформили в ипотеку жилье на вторичном рынке. Такая возможность есть у жителей моногородов и сельских населенных пунктов.

В банке также описали портрет первых заемщиков: в большинстве случаев это 32-летний казахстанец, который имеет семью и воспитывает детей. А вот самому молодому участнику всего 22 года.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Участникам программы, которые еще не подали кредитную заявку, это нужно сделать до 12 июля текущего года. В случае одобрения банк дает 6 месяцев на то, чтобы подыскать и купить себе жилье.

Для жителей Алматы, Астаны, Шымкента и областных центров доступно только первичное жилье, которое можно найти на портале "Баспана маркет". Сейчас там размещено 320 объектов на 9 169 квартир, из которых уже 939 забронированы.

Максимальная сумма займа для Алматы и Астаны составляет 30 млн тенге, а для других регионов – 18 млн тенге. Саму ипотеку можно оформить на 19 лет.

Важно помнить, что стать участником ипотеки "Отау" могут только те казахстанцы, у которых есть действующий минимум 18 месяцев депозит в "Отбасы банке" с суммой от 1 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что в мае в Казахстане сильно упал спрос на ипотечные займы.