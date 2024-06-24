Казахстанцы стали реже брать автокредиты и ипотеки

В мае казахстанцы оформили на 16% меньше ипотечных займов, чем месяцем ранее. Упал спрос и на автокредиты – на 10%. Падение наблюдается и в других сферах кредитования. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане охлаждается рынок кредитования физических лиц. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, в мае текущего года наблюдается снижение спроса на займы.

Так, за месяц в Казахстане было оформлено 8,5 тыс. ипотек – это сразу на 16% меньше, чем было месяцем ранее. Общая сумма займов составила 129,4 млрд тенге – на 14% меньше. Всего по состоянию на 1 июня ипотеку имели 558 тыс. казахстанцев – их общая задолженность составила порядка 6 трлн тенге.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере автокредитов. В мае сумма выдачи сократилась на 7%, а количество займов – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тенге и 14,5 тыс. единиц. Это минимум с марта и февраля 2023 года. Стоит отметить, что спрос на автозаймы падает уже второй месяц подряд.

Что касается потребительских беззалоговых займов, то здесь наблюдается разная динамика. Количество займов снизилось на 4%, до 2,9 млн единиц. Зато увеличилась сумма выдач – на 4%, до 855,5 млрд тенге. В среднем каждый заемщик оформляет кредит на 290,9 тыс. тенге, а максимальная сумма выданного займа достигла 98 млн тенге.

На "кредиты до зарплаты" (PDL), которые выдаются на срок до 45 дней и в сумме не более 50 МРП, в мае пришлось лишь 49,8 млрд тенге. Как отмечают аналитики, это худший показатель с января 2023 года.

Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В целом рядовые казахстанцы, по состоянию на 1 июня 2024 года должны банкам порядка 21 трлн тенге – это на 1,3% больше, чем было месяцем ранее. Общая сумма выданных в мае кредитов достигла 1,2 трлн тенге.

Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Примечательно, что по состоянию на 1 июня доля просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+) составила 10,6%. А ранее мы рассказывали о том, в каких регионах Казахстана живут самые "проблемные" заемщики, которые допускают просрочки по займам.