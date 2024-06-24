Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы стали реже брать автокредиты и ипотеки

Опубликовано:

Деньги и кубики, выстренные в названия валют.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В мае казахстанцы оформили на 16% меньше ипотечных займов, чем месяцем ранее. Упал спрос и на автокредиты – на 10%. Падение наблюдается и в других сферах кредитования. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане охлаждается рынок кредитования физических лиц. Как отмечают аналитики Telegram-канала Data Hub, в мае текущего года наблюдается снижение спроса на займы.

Так, за месяц в Казахстане было оформлено 8,5 тыс. ипотек – это сразу на 16% меньше, чем было месяцем ранее. Общая сумма займов составила 129,4 млрд тенге на 14% меньше. Всего по состоянию на 1 июня ипотеку имели 558 тыс. казахстанцев – их общая задолженность составила порядка 6 трлн тенге.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере автокредитов. В мае сумма выдачи сократилась на 7%, а количество займов – на 10%. В абсолютных цифрах это 111,8 млрд тенге и 14,5 тыс. единиц. Это минимум с марта и февраля 2023 года. Стоит отметить, что спрос на автозаймы падает уже второй месяц подряд.

Что касается потребительских беззалоговых займов, то здесь наблюдается разная динамика. Количество займов снизилось на 4%, до 2,9 млн единиц. Зато увеличилась сумма выдач – на 4%, до 855,5 млрд тенге. В среднем каждый заемщик оформляет кредит на 290,9 тыс. тенге, а максимальная сумма выданного займа достигла 98 млн тенге.

На "кредиты до зарплаты" (PDL), которые выдаются на срок до 45 дней и в сумме не более 50 МРП, в мае пришлось лишь 49,8 млрд тенге. Как отмечают аналитики, это худший показатель с января 2023 года.

Выдача кредитов физическим лицам
Выдача кредитов физическим лицам. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

В целом рядовые казахстанцы, по состоянию на 1 июня 2024 года должны банкам порядка 21 трлн тенге – это на 1,3% больше, чем было месяцем ранее. Общая сумма выданных в мае кредитов достигла 1,2 трлн тенге.

Кредитный портфель физических лиц
Кредитный портфель физических лиц. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Примечательно, что по состоянию на 1 июня доля просроченных более чем на 90 дней кредитов (NPL90+) составила 10,6%. А ранее мы рассказывали о том, в каких регионах Казахстана живут самые "проблемные" заемщики, которые допускают просрочки по займам.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2122962-kazahstancy-stali-rezhe-brat-avtokredity-i-ipoteki/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.