Аренда, новостройки и вторичка: что подорожало за май в Казахстане

Рынок жилья за последний месяц показал небольшой рост по двум секторам из трех, но одна из позиций все же подешевела. Подробнее об изменении цен на жилье в Казахстане читайте в материале NUR.KZ.

Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС), в мае рынок жилья продемонстрировал небольшие движения.

Так, новое жилье подорожало на 2% за год (к маю 2023 года), а вторичное "подешевело" на 0,1%. За месяц изменения составили плюс 0,4% для новостроек и минус 0,2% для вторички соответственно. То есть эти два сектора рынка жилья двигались в разных направлениях.

При этом в региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах:

Актобе – на 9,5%;

Талдыкорган – на 8,7%.

На вторичном рынке жилья лидером роста цен стал Атырау (плюс 13,8%).

Стоимость одного квадратного метра жилья достигла в среднем 486 544 тенге для новостроек и 506 754 тенге для вторичного рынка. А количество сделок по купле-продаже жилья за месяц уменьшилось на 0,6%.

Динамика цен на рынке жилья в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Аренда дорожает

Съемное жилье в Казахстане сохраняет тенденцию к росту стоимости. Так, в мае за месяц цены выросли на 1,3%, а в сравнении с маем 2023 года – сразу на 4,4%. Стоимость квадратного метра в среднем по стране составила 4 250 тенге.

Лидерами по росту цен на рынке аренды жилья стали Талдыкорган (плюс 24,5%), Жезказган (плюс 23,5%) и Караганда (плюс 23%).

Ранее мы рассказывали, что Казахстан обогнал соседние страны по стоимости аренды жилья.