Нацфонд Казахстана перестал выполнять свои функции, заявили аналитики

Фонд, который должен обеспечивать национальное благосостояние страны, имеет определенные функции: сберегательную и стабилизационную. Но аналитики опасаются, что они не выполняются, передает NUR.KZ.

30 ноября 2023 года Национальный банк Казахстана выпустил издание "Экономическое обозрение НБРК", в котором проводился анализ инвестиционных стратегий для развития управления Нацфондом.

В исследовании указывается, что отличительной чертой казахстанского суверенного фонда благосостояния (СФБ) – Национального фонда – является совмещение сберегательных и стабилизационных целей. При этом за последние годы стабилизационная функция стала преобладать над сберегательной.

Однако аналитики Halyk Finance указывают на то, что казахстанский СФБ не справляется с обеими функциями.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему Нацфонд в Казахстане формально не существует.

Что с Нацфондом РК

Согласно сообщению источника, стабилизационная функция фонда должна работать следующим образом:

когда нефть дорогая – избыточные поступления от сырьевого сектора в бюджет инвестируются в иностранные финансовые активы, чтобы избежать избыточного роста бюджетных расходов, ненужного перегрева экономики страны и роста инфляции;

при низких ценах на нефть – иностранные активы СФБ конвертируются в тенге и производятся трансферты в бюджет, чтобы не допустить снижения бюджетных расходов и таким образом поддержать рост экономики.

Сообщается, что стабилизационная функция суверенных фондов является неотъемлемой частью бюджетной политики государства, и такое использование фонда называется контрцикличным бюджетным правилом.

"В последние годы правительство вместо контрцикличной бюджетной политики проводит процикличную политику, что означает следующее: Нацфонд перестал исполнять свою стабилизационную функцию, в результате чего во время высоких цен на нефть перестала надлежащим образом работать сберегательная функция фонда", – отмечают аналитики Halyk Finance.

Другими словами, происходит постоянное наращивание госрасходов – например, в 2021 году 90% проектов реализовывалось за счет средств Национального фонда. А возможности бюджета по покрытию расходов страны без поступлений из фонда составляли лишь 50%.

При этом Нацфонд оказывался убыточным в течение последних трех лет.

Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya/Getty Images

Аналитики также указывают, что искажение стабилизационной функции СФБ было дополнено изменением бюджетного правила в 2022 году.

Так, ранее деньги из Нацфонда должны были поступать в экономику Казахстана только через республиканский бюджет, в рамках стандартных бюджетных процедур и с одобрения и контроля со стороны парламента.

Однако теперь правительство может изымать средства напрямую из фонда. Так, на эти средства было разрешено приобретение акций акционерного общества НК "КазМунайГаз" по решению правительства.

Напомним, что ранее в Нацбанке рассказали, почему денег в Нацфонде стало меньше.

"По факту, покупка Нацфондом облигаций и акций отечественных государственных компаний представляет собой внебюджетное финансирование экономики Казахстана из Нацфонда, что полностью противоречит стабилизационной функции Нацфонда.

Такая практика грубо нарушает принципы подотчетности всех государственных финансов Казахстана парламенту, а значит – всему обществу", – считают аналитики.

Деньги в чемодане. Иллюстративное фото: freepik.com/drobotdean

Сколько денег планируют изъять из Нацфонда

Еще в 2022 году президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Однако доля изъятия все еще остается высокой.

Так, ранее мажилис принял трехлетний бюджет Казахстана. В рамках этого закона в следующем году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге.

Однако позже был принят закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024-2026 годы", который снизил суммы изъятия из СФБ с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге в год (до 2026 года).

Таким образом, бюджет Казахстана остается дефицитным.

Именно поэтому важно добиться снижения доли теневой экономики, которая по разным оценкам достигает 40%. То есть чуть менее половины налогов не поступают в бюджет.

Поэтому важно участие населения в вопросах обеспечения прозрачности работы бизнеса – например, путем оформления жалобы на недобросовестных предпринимателей за вознаграждение.