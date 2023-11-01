Трехлетний бюджет Казахстана принял мажилис

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты приняли проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". Документ направлен на рассмотрение сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что республиканский бюджет на 2024-2026 годы разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2028 года.

"Доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн тенге, или 80% от общей суммы доходов. В следующем году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. Это модернизация автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей", – сказал министр.

Также, по его данным, в рамках национальных проектов планируется построить сотни социальных объектов.

"В целом, расходы бюджета на 2024 год планируются с увеличением на 1,5 трлн тенге, по сравнению с этим годом, и составят примерно 24 трлн тенге. Дефицит бюджета оценивается на уровне 2,6% от ВВП. К 2026 году она постепенно снизится до 2,3%. Большая часть республиканского бюджета направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов", – заверил министр.

Он также рассказал, сколько средств на развитие каких сфер выделяется.

"5,4 трлн тенге предусмотрено на выплату индексированных пенсий и пособий. Для поддержки семей период ухода за ребенком продлен до 1,5 лет. На эти цели на следующий год запланировано 93,3 млрд тенге. Согласно поручению главы государства, пенсионный возраст для женщин сохранен на уровне 61 года до 2028 года. Это охватывает более 150 тысяч человек и требует дополнительных 473 млрд тенге на три года. Во-вторых, 2,4 трлн тенге будут направлены на развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В-третьих, развивать сферу образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа" будет выделено 1,7 трлн тенге", – заявил министр.

Еще одним важным направлением бюджетных расходов является развитие регионов. На эти цели из республиканского бюджета предусмотрено более 7 трлн тенге. То есть около 30% от общего объема расходов бюджета.

На трудоустройство граждан в рамках программы повышения доходов населения на 2024 год запланировано 3,5 трлн тенге.

На развитие реального сектора экономики будет направлено 2,8 трлн тенге. Из них на поддержку предпринимательства запланировано 1,2 трлн тенге.

На финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности будет направлено 120 млрд тенге, будет создано около 2,5 тысяч постоянных рабочих мест.

Расходы силовых структур на 2024 год запланированы в размере 2,6 трлн тенге.

В конце прошлого года в правительстве сообщали, что во исполнение поручений главы государства утвердили бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.

Позже министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, как кабмин планирует снизить зависимость бюджета страны от трансфертов из Национального фонда.

Между тем еще в июне глава Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова раскритиковала действия кабмина в части исполнения республиканского бюджета, указав на его хронический дефицит.

В августе глава Минфина представил проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы". В документе сказано, сколько средств хотят взять из Нацфонда в 2024 году.

В сентябре министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что министерства не освоили 86 млрд тенге в Казахстане.

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