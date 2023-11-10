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30 лет независимости Казахстана

Почему денег в Нацфонде стало меньше, рассказали в Нацбанке Казахстана

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Деньги в пакете
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В октябре объем валютных активов Нацфонда снизился с 57,8 млрд до 56,3 млрд долларов. Снижение произошло из-за покупок акций "КазМунайГаза" на деньги фонда. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В октябре Национальным банком были осуществлены продажи валюты на сумму более 1,5 млрд долларов для обеспечения трансфертов из Национального фонда, которые были направлены в республиканский бюджет и на приобретение акций АО НК "КазМунайГаз".

Из-за этого общая сумма средств на счетах Нацфонда, согласно данным Национального банка РК, уменьшилась до 56,3 млрд долларов (в сентябре было 57,8 млрд долларов).

Как отмечается в отчете заместителя председателя Национального банка Казахстана Алии Молдабековой, средства от реализации акций КазМунайГаза предназначены для последующего перечисления в республиканский бюджет.

Впрочем, процесс приобретения акций еще не завершен. В октябре объем покупки составил 500 млрд тенге, а в ноябре и декабре планируется приобрести ценные бумаги еще на 800 млрд тенге. Общая сумма покупок составит порядка 1,3 трлн тенге.

Несмотря на тот факт, что в октябре денег на счете Нацфонда стало заметно меньше, в целом задел роста финансовых рынков, полученный в первой половине года, пока остается положительным.

"За первые 10 месяцев текущего года в Нацфонде сложился положительный инвестиционный доход в размере 1,83 млрд долларов США. Объем валютных активов Нацфонда, согласно предварительным данным, на конец октября составил 56,3 млрд долларов, увеличившись с начала года на сумму порядка 500 млн долларов", – сообщили в Нац банке.

Напомним, со следующего года с инвестдохода Национального фонда начнутся выплаты на счета детей страны. Полученные деньги молодые казахстанцы смогут использовать в 18 лет для оплаты обучения или на покупку жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2045085-pochemu-deneg-v-natsfonde-stalo-menshe-rasskazali-v-natsbanke-kazahstana/

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