О причинах укрепления тенге рассказали в Нацбанке

По итогам октября тенге укрепился по отношению к доллару на 1,1%. При этом прямых валютных интервенций Национальный банк РК не проводил. Что могло повлиять на курс, узнали журналисты NUR.KZ.

На 1 ноября курс доллара в Казахстане сложился на уровне 469,67 тенге, за день отечественная валюта укрепилась на 2,2 пункта, а за месяц – на 1,1%. Такой рост нельзя назвать внушительным, однако это первое укрепление тенге за последние два месяца – в сентябре и августе казахстанская валюта заметно ослабла к доллару и другим иностранным валютам.

Стоит отметить, что укрепление произошло несмотря на то, что в августе Национальный банк Казахстана приостановил обязанность квазигосударственных компаний продавать часть валютной выручки, что в свою очередь лишило тенге одного из факторов поддержки.

Тем не менее у тенге были и другие факторы, которые могли повлиять на укрепление. Как сообщает Нацбанк, среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже в октябре составил 155 млн долларов, а общий объем – 3,2 млрд долларов. При этом доля продаж из Национального фонда составила 47% от этой суммы, но не более 72 млн долларов в день.

Также в октябре в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Нацбанком было приобретено на биржевых торгах 132 млн долларов, что составило около 4% от общего объема рынка. Помимо этого для увеличения валютной доли активов Казахстанского фонда гарантирования депозитов было дополнительно приобретено порядка 70 млн долларов.

В Национальном банке также сообщили, что в октябре были проведены продажи валюты на сумму более 1,5 млрд долларов для обеспечения трансфертов из Национального фонда, которые были направлены в республиканский бюджет и на приобретение акций АО НК "КазМунайГаз".

При этом прямых валютных интервенций в октябре Национальный Банк не проводил.

В ноябре Нацбанк планирует продать примерно 1,3-1,4 млрд долларов из Национального фонда, а также приобрести иностранной валюты для ЕНПФ и КФГД в размере от 150-200 млн и 50-70 млн долларов соответственно.

Таким образом, несмотря на то, что прямой поддержки тенге не получал, однако действий Нацбанка хватило для того, чтобы казахстанская валюта укрепилась по отношению к доллару.