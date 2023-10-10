Три года убытков: сколько денег потрачено из Нацфонда Казахстана, рассказали аналитики

Резервы Национального фонда РК снижаются с 2020 года, а инвестиционный убыток за 2022 год составил 2,6 трлн тенге. О рисках подобной ситуации для казахстанцев читайте в материале NUR.KZ.

Национальный фонд РК – это государственный фонд, который пополняется за счет прямых налоговых отчислений от нефтяной промышленности.

Согласно данным отчета о формировании и использовании Нацфонда за 2022 год, из 160 организаций нефтяного сектора, утвержденных на прошлый год, прямые налоговые взносы произвели лишь 109 организаций.

Как оказалось, уже третий год подряд резервы фонда лишь сокращаются. При этом инвестиционное управление фондом показало убытки в размере 2,6 трлн тенге или минус 10,35%.

Куда уходят деньги Нацфонда

Как отмечается в Telegram-канале Finance.kz, Национальный фонд не растет уже три года. Так, в 2019 году его резервы выросли до 65,5 млрд долларов США, а далее только снижались:

2020 год – 61,4 млрд долларов ;

; 2021 год – 59,5 млрд долларов ;

; 2022 год – 57,9 млрд долларов.

Резервы Нацфонда с 2010 года. Источник: Отчет о формировании и использовании Национального фонда РК за 2022 год

Причиной такой ситуации является использование этих средств для финансирования дефицита государственного бюджета в Казахстане.

Так, ранее в Счетной палате сообщили, что государство "живет не по средствам" – в 2021 году 90% проектов реализовывалось за счет средств Национального фонда. А возможности бюджета по покрытию расходов страны без поступлений из фонда составляли лишь 50%.

В то же время в 2024 году планируется использовать 3,6 трлн тенге из Нацфонда на финансирование социально-значимых и инфраструктурных проектов (модернизация автомобильных дорог, сетей тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей и так далее).

То есть расходы из фонда остаются высокими.

Что достанется детям

Согласно другому сообщению аналитиков Finance.kz, доходность Нацфонда РК с начала его создания по 31 декабря 2022 года составила 90,06% или 3,02% в годовом выражении.

"Но: Доходность Национального фонда за последние пять лет составила 1%, за последние десять лет — 1,29%.

При этом по программе "Нацфонд – детям" планируют выплачивать в специальный фонд инвестиционный доход из расчета 3% в год.

Не очень понятно, как это возможно, если за последние пять лет доход не превышал один процент", – сообщают аналитики.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Однако, согласно данным Telegram-канала Energy Monitor, пока что в 2023 году результаты инвестиционной деятельности фонда оказались оптимистичными. Так, за 9 месяцев текущего года инвестиционная доходность фонда составила 840 млрд тенге.

"Если по итогам года доходность останется примерно на этом уровне, то в следующем году казахстанские дети (6,5 млн детей до 18 лет) могут получить на свои счета по 65 тысяч тенге каждому! Мелочь, но приятно", – отмечается в публикации Energy Monitor.

Напомним, что ранее мы рассказывали, могут ли инвестиционные убытки привести к закрытию программы "Нацфонд – детям".

Как отмечали аналитики, отрицательная доходность фонда была связана с "бумажными убытками". При этом повлиять на закрытие программы они не должны.

"Мы продолжаем настаивать, что одна из глобальных проблем нашего достояния — то, что никакого фонда нет.

Сейчас Нацфонд – это просто набор счетов под управлением Нацбанка, они не выделены как отдельная компания с публичной инвестиционной декларацией и портфелем", – отмечали аналитики Finance.kz.

Другими словами, снижение резервов Национального фонда РК связано с их расходованием на покрытие дефицита государственного бюджета страны.

В то же время подобная тенденция может угрожать значительным истощением средств фонда, который должен обеспечивать социально-экономическое развитие государства путем накопления финансовых активов и иного имущества.