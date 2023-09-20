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Как повышение налога на добавленную стоимость может отразиться на казахстанцах

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Мужчина считает на калькуляторе
Подсчет налогов. Иллюстративное фото: freepik.com

Повысить налог на добавленную стоимость планируют с 12% до 16%. При этом эксперты разделились во мнении о пользе и негативных последствиях этого решения. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Налог на добавленную стоимость (НДС) – это один из основных налогов, который занимает около 25-30% всех денежных поступлений в бюджет страны. Он взимается при оплате товаров и услуг.

Ранее о планах повышения НДС с 12% до 16% в 2025 году заявили в Министерстве национальной экономики. Сообщалось, что это должно увеличить объемы денежных поступлений в бюджет, а также повысить конкурентоспособность отечественных товаров.

В свою очередь эксперты и аналитики разделились во мнении о том, к чему это может привести и нужно ли повышать налог.

При этом в соседних странах ставка НДС существенно выше, чем в Казахстане: в России и Армении она равна 20%, а в Беларуси – 26%.

Рост НДС и инфляция

Когда какая-либо компания, являющаяся плательщиком НДС, что-то продает или оказывает услуги, она включает в свои цены размер данного налога.

Таким образом 12% от стоимости товара оплачивают:

  • покупающие сырье фабрики;
  • приобретающие товар на реализацию оптовики;
  • конечный розничный покупатель.

То есть в госбюджет средства переводит продавец, а по сути деньги на это дает покупатель, на которого как бы возлагается нагрузка – налог отражается на стоимости.

Калькулятор и банка с монетами
Подсчет денег. Иллюстративное фото: freepik.com/jcomp

Как отмечают в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" (НПП), из-за повышения НДС может вырасти инфляция: это грозит резким повышением цен на товары и услуги, а малый бизнес не сможет перерасти в средний, как и средний – в крупный.

"Повышать ставку НДС категорически нельзя. Те, кто работал «вбелую», вынуждены будут дальше работать «вбелую». Кто работал в черной зоне, там и останутся. Кто был посередине уйдет в черную зону.

Таким образом на поручении президента касательно выхода малого бизнеса в средний можно будет поставить жирный крест", – рассказал представитель НПП.

Однако независимые аналитики придерживаются противоположного мнения.

Польза от повышения НДС

Как отмечают в Telegram-канале Finance.kz, призывы к снижению или отмене НДС и прочих налогов для бизнеса уже звучали ранее.

В то же время этим обосновывались инициативы по введению налоговых льгот по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) для индивидуальных предпринимателей, по розничному налогу, отсрочке по введению повышенных обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ и многие другие послабления для бизнеса.

"Но объем теневой экономики как был 40% так и остался.

Почему-то палата не предлагает запустить в промышленное производство цифровой тенге для расчетов между предпринимателями (благодаря цифровой валюте можно будет раз и навсегда решить проблему откатов и тени), но предлагает снижать налоги", – отмечают аналитики.

Также ранее аналитики рассказывали о том, почему нельзя отменить НДС и снизить налоги в Казахстане.

Согласно их сообщению, подобные действия могут привести к растрате средств из Национального фонда, которые должны быть выделены на социальные проекты и поддержку населения, а не на финансирование бюджета страны.

Поэтому рост НДС может положительно отразиться на финансировании госбюджета и эффективности использования денег из Нацфонда.

Также ранее глава Счетного комитета сообщала, что государство живет не по средствам, а налоги не перекрывают расходы бюджета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2037162-kak-povyshenie-naloga-na-dobavlennuyu-stoimost-mozhet-otrazitsya-na-kazahstantsah/

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