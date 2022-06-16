"Мы живем не по средствам": глава Счетного комитета о расходах Казахстана

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Глава Счетного комитета выступила в сенате по вопросу исполнения Республиканского бюджета за 2021 год. Она заявила, что больше половины выделенных из Нацфонда средств власти направляют на текущие мероприятия, передает корреспондент NUR.KZ.

Наталья Годунова сообщила, что в 2021 году обеспеченность расходов республиканского бюджета чистыми доходами, не считая гарантированной и целевой трансферты из Нацфонда и поступлений займов, составила 50%. По ее словам, это и есть наши реальные возможности, без учета сырьевого сектора.

"Мы живем не по средствам", – отметила она.

Также глава Счетного комитета добавила, что несмотря на ограниченные возможности бюджета, в 2021 году в Казахстане начали более 1,1 тыс. новых проектов. При этом 90% проектов реализовалось за счет средств Национального фонда.

Она добавила, что в прошлом году не было завершено 64 проекта.

"Расходование средств Нацфонда, во-первых, не соответствует утвержденной концепции, во-вторых, противоречит прогнозам развития мировой экономики. По информации Всемирного банка, темпы роста мировой экономики резко упадут с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году. Плюс другие внешние негативные факторы, которые, очевидно, скажутся и на нашей экономике, причем, не лучшим образом.

Мы должны быть к этому готовы. В этом году нас спасает цена на нефть. Однако больше половины выделенных из Нацфонда средств мы направляем на текущие мероприятия.

И сейчас, при формировании республиканского бюджета на будущий год, похоже, происходит то же самое. Простая логика подсказывает, что должен быть полностью сформирован текущий бюджет, и только после этого, из того, что осталось, необходимо формировать бюджет развития", – заявила Годунова.

Она выразила надежду на то, что Минфин будет придерживаться этой позиции, чтобы в середине финансового года "не ставить ребром вопрос о выделении средств из Нацфонда".

Напомним, что 7 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову.

На следующий день Наталья Годунова в мажилисе парламента РК подвергла критике отчет правительства об исполнении бюджета за 2021 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974352-my-zhivem-ne-po-sredstvam-glava-schetnogo-komiteta-o-rashodah-kazahstana/