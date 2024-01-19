Как снижение базовой ставки повлияет на курс тенге, кредиты и депозиты в Казахстане

Национальный банк РК понизил базовую ставку. Вслед за этим могут снизиться и проценты по кредитам и депозитам казахстанцев. Коснется ли это уже действующих договоров, читайте в материале NUR.KZ.

Комитетом по денежно-кредитной политике Национального Банка РК 19 января было принято решение снизить базовую ставку до 15,25%.

Напомним, ее первое снижение после долгого затишья было произведено в августе 2023 года – с 16,75% до 16,5%, второе в октябре – до 16%, а третье в ноябре – до 15,75%. Эти решения не прошли незаметно для банковской сферы Казахстана.

Когда в 2022 году Нацбанк повышал базовую ставку, он тем самым ужесточал денежно-кредитную политику в стране – делал кредиты дороже, а депозиты в банках выгоднее.

В таких условиях население больше накапливало деньги, а не тратило их, тем самым способствуя охлаждению экономики и снижению темпов инфляции в стране. Теперь же после снижения ставки идет обратный процесс.

Депозиты станут менее выгодными

Депозиты постепенно становятся менее выгодными, ведь вслед за прошлыми решениями Нацбанка свои предельные ставки по тенговым вкладам снижал и Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД).

Это в свою очередь приведет к тому, что банки второго уровня могут продолжить уменьшать процентные ставки и по своим депозитным продуктам. То есть размер вознаграждения будет уже не таким большим, как раньше.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Однако казахстанцам с действующими вкладами беспокоиться не стоит. Банки могут лишь поднимать процентные ставки по ранее открытым вкладам, однако понижать их они не должны до тех пор, пока договор с вкладчиком не будет перезаключен.

Стоит отметить, что снижение размера вознаграждения по депозитам может оказать негативное влияние даже на курс тенге. Сейчас граждане выбирают тенговые вклады благодаря высоким процентам, однако после их снижения многие могут сделать выбор в пользу иностранной валюты, что может привести к ослаблению тенге.

Кредиты станут дешевле

При этом снижение базовой ставки должно положительно сказаться на кредитной сфере. Ведь теперь банки смогут выдавать займы под более низкие проценты, чем раньше.

Это в свою очередь ускорит рост экономики – ведь чем больше казахстанцы будут брать кредитов, тем больше покупок они совершат, что в конечном счете принесет бизнесу больше доходов и, возможно, сподвигнет предприятия к расширению производства.

Однако повышенный спрос на товары и услуги также может привести к ускорению инфляции – чем выше спрос, тем выше цена.

Напомним, что через год эксперты ожидают снижения базовой ставки до 11,25%.