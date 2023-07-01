Стали известны предельные ставки по депозитам на август

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стали известны предельные ставки вознаграждения по банковским вкладам в тенге, которые будут действовать в августе 2023 года. Сегодня их утвердили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Средняя ставка вознаграждения по депозитам в тенге находится в районе 13,9% годовых, однако это далеко не предел. Некоторые банки дают возможность открывать у себя вклады под гораздо более высокие процентные ставки.

Все это потому, что на данный момент в стране действуют предельные ставки, установленные Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). С 1 июля в фонде утвердили ставки на август текущего года.

Как оказалось, они остались на прежнем уровне. Так, для всех несрочных депозитов будет действовать единая предельная ставка в 16,3%.

Для срочных вкладов, в зависимости от срока и наличия возможности пополнения, предельные ставки вознаграждения варьируются от 10,5% до 17,3%.

У сберегательных депозитов, которые отличаются самыми выгодными, но при этом жесткими условиями, предельные ставки установлены от 13,5% до 18,3%.

Предельные ставки по депозитам. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Напомним, 5 июля текущего года в Национальном банке РК будет проведено заседание, на котором определят уровень базовой ставки. Ранее мы рассказывали о том, что казахстанский центробанк при определенных обстоятельствах может решить понизить ее.

Если это действительно произойдет, то и предельные ставки по депозитам вполне могут пересмотреть в КФГД. Похожая ситуация произошла, например, в декабре 2022 года. Тогда вслед за Нацбанком, изменил уже утвержденные предельные ставки и Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Таким образом, можно сказать, что у казахстанцев пока еще есть возможность открыть депозит по максимально высоким ставкам вознаграждения. Однако стоит помнить, что указанные КФГД предельные ставки носят рекомендательный характер и банки второго уровня имеют право самостоятельно определять размер вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2027107-stali-izvestny-predelnye-stavki-po-depozitam-na-avgust/