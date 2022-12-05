Как решение повысить базовую ставку повлияет на жизнь казахстанцев

Иллюстративное фото: Getty Images/Roman Chekhovskoy

Нацбанк РК снова повысил базовую ставку. Такое решение было принято в ответ на высокие темпы инфляции в стране. О том, что может измениться для казахстанцев, читайте в материале NUR.KZ.

По итогам ноября инфляция в Казахстане в очередной раз побила рекорд, достигнув показателя в 19,6%.

Это стало одним из главных факторов, которые в итоге заставили Национальный банк РК (НБРК) продолжить жесткую денежно-кредитную политику в стране и повысить базовую ставку до 16,75%.

При этом сами эксперты Нацбанка отмечают, что новый уровень базовой ставки является достаточным, а значит этим повышением казахстанский финрегулятор приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки.

Другими словами, если экономическая ситуация не испытает «новых проинфляционных шоков», то базовую ставку, возможно, больше не будут поднимать. Впрочем, текущее повышение все равно по-своему повлияет на жизнь в стране.

Кредиты станут дороже

Одним из последствий повышения базовой ставки является удорожание кредитов для населения. Дело в том, что одной из главных задач повышения базовой ставки является снижение экономической активности населения.

Другими словами, после ее повышения вырастут и проценты по кредитам. Это значит, что казахстанцы, возможно, станут реже брать займы, что должно поспособствовать падению спроса на рынке и снижению цен на товары и услуги.

Депозиты станут выгоднее

Впрочем, вслед за процентами по кредитам должны вырасти и ставки вознаграждения по депозитам. Высокая базовая ставка поощряет казахстанцев не тратить деньги, а копить их.

То есть, казахстанцы не берут кредиты и не тратят деньги и тем самым заставляют экономику «остывать». Стоит отметить, что такая ситуация влияет не только на покупательскую активность казахстанцев, но и на курс тенге.

Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

Базовая ставка и курс тенге

Ужесточение денежно-кредитной политики в стране также может помочь окрепнуть национальной валюте. Дело в том, что вместе с увеличением процентов по депозитам повышается и привлекательность тенге.

Как известно, ставки по тенговым депозитам находятся на достаточно высоком уровне и населению выгоднее открывать вклады именно в отечественной валюте, а не, например, в долларах, ставки по которым находятся в районе 1%.

Таким образом казахстанцы начинают чаще хранить деньги в тенге, и в стране ускоряется процесс дедолларизации вкладов.

Если описать этот процесс простыми словами, чем чаще казахстанцы выбирают тенге, тем сильнее он становится. Повышение базовой ставки до 16,75% дает дополнительный стимул для этого.

На что еще повлияет базовая ставка

Стоит отметить тот факт, что помимо возможных позитивных изменений повышение базовой ставки может также нанести вред экономике.

Дело в том, что снижается не только покупательская активность населения, но и предпринимательская, потому что кредиты также дорожают и для бизнеса.

Может оказаться так, что ужесточение денежно-кредитной политики не сильно повлияет на инфляционные процессы (эксперты прогнозируют двухзначную инфляцию вплоть до 2024 года), но зато может снизить темпы экономического роста в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000199-kak-reshenie-povysit-bazovuyu-stavku-povliyaet-na-zhizn-kazahstantsev/