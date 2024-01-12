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30 лет независимости Казахстана

Что будет с курсом тенге и инфляцией в Казахстане, рассказали эксперты

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Листы с графиками лежат на рабочем столе
Финансовые отчеты. Иллюстративное фото: freepik.com

В ближайшее время тенге может заметно ослабнуть в том числе на фоне снижения ставок по депозитам. А вот инфляция уменьшится ненамного. Что прогнозируют эксперты, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам декабря инфляция в Казахстане, впервые с февраля 2022 года опустилась ниже 10%. По мнению экспертов, которых опросила Ассоциация финансистов Казахстана (АФК), это может сподвигнуть Национальный банк РК продолжить свою работу по смягчению денежно-кредитной политики в стране и снизить 19 января базовую ставку – примерно до 15%-15,5%.

При этом респонденты считают, что инфляция через год уменьшится ненамного – с текущих 9,8% до 9,7%. При этом прогноз заметно улучшился по сравнению с тем, что был сделан в декабре 2023 года – тогда эксперты считали, что она, наоборот, может ускориться до 10,6%.

Прогнозы экспертов по поводу инфляции в стране
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Впрочем, такая ситуация может негативно сказаться на курсе тенге. Текущий курс доллара находится на уровне 453,12 тенге. К февралю эксперты ожидают рост до 457,4 тенге, а в течение 12 месяцев – до 484,1 тенге.

Прогноз экспертов на ближайшие 12 месяцев
Прогнозы экспертов. Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Дело в том, что из-за снижения базовой ставки тенговые депозиты станут менее привлекательными для населения из-за уменьшения размера вознаграждения, что может привести к повышению популярности иностранных валют.

Напомним, базовая ставка непосредственно влияет на проценты по депозитам и кредитам. При ее повышении увеличивается размер вознаграждения по банковским вкладам и начинают дорожать кредиты, а ее уменьшение приводит к обратной ситуации.

Отметим, что данные прогнозы не являются руководством к инвестиционной деятельности. Курс тенге, несмотря на ожидания, наоборот, может заметно укрепиться в ближайшее время, ведь на него окажут влияние продажи валюты из Национального фонда, объем которых в январе составит около 1 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2055227-chto-budet-s-kursom-tenge-i-inflyatsiey-v-kazahstane-rasskazali-eksperty/

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