Ставки по некоторым депозитам в тенге снизят в Казахстане

В декабре предельные рекомендуемые ставки по самому популярному виду депозитов будут снижены на 0,2 процентных пункта. Подробности о процентах по вкладам в тенге узнали журналисты NUR.KZ.

В ноябре Национальный банк РК принял решение снизить базовую ставку с 16% до 15,75%. Это уже третье снижение в текущем году, которое неизбежно повлияет на банковскую сферу Казахстана, в том числе и на депозитный рынок.

Изменения не заставили себя ждать. Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за Нацбанком снизил свои рекомендуемые предельные ставки вознаграждения по некоторым вновь привлекаемым вкладам физических лиц в тенге.

Изменения коснулись только несрочных депозитов, которые являются самыми популярными у казахстанцев благодаря своей универсальности и гибкости. Такие вклады можно без ограничений пополнять, а также снимать с них деньги без потери вознаграждения.

При этом до конца ноября предельная ставка будет составлять 15,5%, а уже с декабря она будет снижена на 0,2 процентных пункта – до 15,3%.

По остальным видам вкладов ставки останутся без изменений:

срочные депозиты – от 10,5% до 17,3% ;

; сберегательные депозиты – от 13,5% до 18,3%.

Предельные ставки по депозитам в тенге на ноябрь и декабрь. Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Стоит отметить, что у такого разброса есть объективные причины. В отличии от несрочных вкладов, у срочных и сберегательных есть свои условия. Например, срок, на который открывается вклад, а также наличие или отсутствие возможности пополнять его. В зависимости от этого предельная ставка вознаграждения может быть выше или ниже.

Стоит отметить, что снижение рекомендуемых процентов по несрочным депозитам уже происходило в текущем году. После снижения базовой ставки в октябре с 16,5% до 16% КФГД понизил предельные проценты по популярным видам вкладов – с 16% до 15,5%.

Впрочем, стоит отметить, что резкого снижения реальных ставок по депозитам произойти не должно. Во-первых, предельные ставки от КФГД носят рекомендательный характер, а во-вторых, банки не могут снижать проценты по уже действующим депозитам.