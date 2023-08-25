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Нацбанк снизил базовую ставку

Опубликовано:

Нацбанк
Национальный банк Казахстана. Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сегодня, 25 августа, Национальный банк РК вновь объявил свое решение по базовой ставке - ее снизили с 16,75% до 16,5%. Об этом сообщается на официальном сайте финрегулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении НБК.

Отмечается, что проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать.

Инфляция в большинстве стран замедляется, а цены на мировых продовольственных рынках, а также логистические издержки снижаются.

Прогнозы по росту экономики Казахстана в среднесрочной перспективе улучшены. Расширение деловой активности будет происходить за счет устойчивого внутреннего спроса, роста бюджетных расходов и восстановления нефтяного сектора.

В текущем году рост ВВП, как и ранее, ожидается на уровне 4,2-5,2%.

В 2024-2025 годах прогноз роста ВВП Казахстана повышен до 4-5%. Риски прогноза ВВП связаны с возможными проблемами доступа казахстанского экспорта к международным рынкам, а также вероятностью недостижения плановой добычи нефти.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка РК по базовой ставке будет объявлено 6 октября 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

Базовая ставка в Казахстане

Напомним, что в последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года – с 16% до 16,75%.

После комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принимал решение сохранять ставку на этом же уровне. Последнее такое решение было принято в начале июля.

Что такое базовая ставка?

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033931-natsbank-ustanovil-bazovuyu-stavku-na-urovne165-protsenta/

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