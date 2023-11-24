Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

Сегодня, 24 ноября 2023 года, Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке - ставку снизили до 15,75%, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НБК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с коридором +/– 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального Банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", - говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, годовая инфляция продолжает динамично замедляться.

Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы.

"Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания. Во внутренней экономике сохраняется проинфляционное давление со стороны фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий", - добавили в главном банке страны.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 19 января 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Напомним, в октябре Национальный банк РК снизил базовую ставку с 16,5% до 16% годовых. В августе Национальный банк РК тоже снижал базовую ставку с 16,75% до 16,5%.

После этого глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов озвучил условия снижения базовой ставки в Казахстане.

"Можно сказать, что инфляция является самым опасным процессом в экономике. Поэтому стоит задача ее уменьшить. В частности, если в этом направлении будут созданы соответствующие условия, можно будет снизить ставку", - сказал Сулейменов.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.