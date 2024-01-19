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Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку

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Здание Нацбанка Казахстана в Астане
Национальный банк Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сегодня, 19 января, Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке - ставку снизили до 15,25%, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НБК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", - говорится в сообщении банка.

Как пояснили в банке, годовая инфляция к концу 2023 года достигла однозначного уровня. Месячная инфляция в декабре несколько превысила среднеисторические величины.

"Внешние инфляционные процессы продолжают складываться благоприятно на фоне снижающихся мировых цен на продовольствие и сдерживающей политики центральных банков. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса, подкрепляемого фискальным стимулированием, а также завышенных и нестабильных инфляционных ожиданий", – пояснили в финрегуляторе.

При этом, как добавили в Нацбанке, дальнейшие решения по базовой ставке будут зависеть от соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозной траектории.

"Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий. Национальный Банк будет отслеживать поступающую экономическую информацию и при отсутствии шоков поэтапное снижение базовой ставки продолжится, не исключая пауз. Вместе с тем, цикл снижения может быть длительным", – говорится в сообщении.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 23 февраля.

Напомним, в ноябре Национальный банк снизил базовую ставку до 15,75%, а в октябре базовая ставка была снижена с 16,5% до 16% годовых.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ.

Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения.

Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Ранее мы подробно рассказывали, как базовая ставка влияет на проценты по депозитам и кредитам. При ее повышении увеличивается размер вознаграждения по банковским вкладам и начинают дорожать кредиты, а ее уменьшение приводит к обратной ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2056315-natsbank-obyavil-reshenie-po-bazovoy-stavke/

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