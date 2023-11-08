Внедрят ли новую ипотечную программу в Казахстане

В Сети распространяется информация о введении новой жилищной программы "9-20-25". Однако на деле ее еще не запустили. В подробностях и условиях предполагаемой ипотеки разбирались журналисты NUR.KZ.

Слухи о введении новой жилищной программы "9-20-25" стали распространяться среди казахстанцев. При этом якобы в ней будут следующие условия:

годовая ставка вознаграждения – составит 9%;

первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья;

срок – до 25 лет.

Эта ипотека якобы должна стать альтернативой имеющейся программы "7-20-25" и помочь казахстанцам приобрести жилье на выгодных условиях. При этом, согласно сообщению Telegram-канала Finance.kz, некоторые ипотечные брокеры даже объявили о приеме предварительных заявок.

Однако в действительности распространяемые данные о старте новой ипотеки оказались недостоверными.

Готовят ли новую программу

Как сообщили редакции NUR.KZ в пресс-службе "Отбасы банка", распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности. А новая ипотека является лишь возможным планом.

При этом банк рассматривает и другие варианты кредитования казахстанцев.

"Программа "9-20-25" – это возможный вариант жилищной программы. Данный проект находится в разработке: аналитики банка делают соответствующие расчеты, анализируют условия.

Если проект будет утвержден, "Отбасы банк" проинформирует казахстанцев дополнительно и предоставит более подробную информацию", – отметили в пресс-службе банка.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Согласно мнению аналитиков Telegram-канала Tengenomika, сообщения о якобы старте подобной программы могли оказаться специальным информационным вбросом.

"Вероятно, такой слух могло пустить строительное лобби, которым выгодны запуски подобных льготных программ для поддержания спроса на их продукты", – сообщают аналитики.

При этом они отмечают, что установление лимита в 100 млрд тенге для ипотеки "7-20-25" и отсутствие новых инициатив по изъятию пенсионных накоплений привели к "остыванию" рынка жилой недвижимости.

Так, ранее сообщалось о снижении цен на квартиры в мегаполисах Казахстана.

Однако, согласно их мнению, очередная ипотечная программа может снова привести к ухудшению условий на рынке жилья.

Нужна ли новая ипотека

Как отмечают аналитики Tengenomika, инициативы по введению новых ипотечных программ могут негативно отразиться на рынке недвижимости и сделать квартиры менее доступными для казахстанцев.

"Просто хочется напомнить, что из-за подобных ипотечных программ стоимость жилья в Казахстане резко подорожала за последние годы. Вместо того, чтобы сделать жилье более доступным для широких слоев населения, такие программы привели лишь к обратному", – сообщают аналитики.

При этом ранее строительные компании также отмечали негативное влияние программы изъятия пенсионных накоплений на стоимость жилья.

Другими словами, слухи о введении новой ипотечной программы "9-20-25" оказались недостоверными. Подобная инициатива находится лишь на стадии проведения предварительных расчетов.

Напомним, что ранее в АРРФР придумали как сделать ипотеку доступной в Казахстане.