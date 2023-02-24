Ипотечные брокеры: какие услуги они оказывают казахстанцам

Ключи от жилья. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

Для оформления ипотечного займа казахстанцы должны соответствовать определенным параметрам и требованиям. Иногда заемщикам их не хватает, поэтому они обращаются к ипотечным брокерам. О том, какие услуги они оказывают, читайте в материале NUR.KZ.

Обычно в условиях ипотечных займов существуют требования по наличию первоначального взноса и подтверждению уровня дохода.

И если нет достаточных накоплений, то можно использовать дополнительный залог. А при его отсутствии или наличии других сложностей казахстанцы стремятся найти посредников для решения этих вопросов.

Такие услуги обычно оказывают ипотечные брокеры.

Чем могут быть полезны брокеры

Данные специалисты являются посредниками между банком и заемщиком и оказывают платные услуги последним.

Обычно в список задач, которые решают ипотечные брокеры, входят:

выбор ипотечной программы – они помогают изучить условия ипотеки в банках и льготных программах, чтобы определиться с подходящим вариантом;

подготовка документов для подачи заявки – организуют сбор нужных справок, свидетельств и их проверку, чтобы увеличить шансы на одобрение ипотеки;

процедуры после покупки жилья – оформление необходимых документов на имя покупателя.

Однако, как сообщает Telegram-канал " ", особой популярностью ипотечные брокеры пользуются у казахстанцев, которые либо не имеют первоначального взноса (аванса продавцу), либо не могут подтвердить свою платежеспособность из-за наличия других займов или отсутствия прозрачных доходов.

"На практике ипотечные брокеры больше сосредоточены на создании платежеспособности заемщика и помощи в организации первоначального взноса за жилье", – сообщается в источнике.

Однако, это может создать некоторые сложности для заемщика.

Риелтор. Иллюстративное фото: pexels.com

Риски подобных услуг

Чтобы подтвердить уровень доходов заемщика, ипотечные брокеры могут воспользоваться различными инструментами.

Например, согласно сообщению Telegram-канала "Комментарий", они как бы формируют доход клиента от собственного бизнеса: создается или покупается предприятие (ИП или ТОО), на счета которого начисляются денежные обороты для выплаты пенсионных взносов, ОСМС и так далее на имя клиента.

"Таким образом брокеры поставляют банку заемщиков с достаточным доходом и первоначальным взносом. Все довольны: банк получил заемщика, заемщик получил жилье, а брокер получил комиссию.

В целом для страны с развитым серым сектором это нормально, не весь бизнес может быть доходным при работе в белую. Нелегальным его делает сложное налоговое законодательство или потенциальное рейдерство", – отмечается в источнике.

Домик-копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом реальные финансовые возможности заемщика могут оказаться не соответствующими тем показателям, которых удалось добиться ипотечному брокеру для оформления заявки.

В результате возникают ситуации, в которых заемщик испытывает трудности с оплатой ипотеки и оказывается в долгах, а банк рискует получить проблемные займы в своем кредитном портфеле.

"Риск социальной дестабилизации высок. Первый этап ипотечной усталости наступает в промежутке от 3 до 5 лет, когда заемщик понимает что качество жизни, несмотря на свое жилье, сильно снизилось, денег не хватает, а впереди еще 10 и более лет выплат", – отмечают в "Комментарий".

Поэтому казахстанцам важно помнить, что при оформлении ипотеки или других видов займа необходимо тщательно оценить свои финансовые возможности, чтобы не оказаться в сложном положении и долгах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2010519-ipotechnye-brokery-kakie-uslugi-oni-okazyvayut-kazahstantsam/