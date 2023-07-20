Реально ли взять ипотеку "7-20-25" в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на то, что программа "7-20-25" продолжает работать, многие казахстанцы не могут получить жилищные займы. Дело в том, что их выдают в рамках определенных лимитов, сообщает портал "Крыша".

В 2023 году льготную жилищную программу "7-20-25" было решено продлить. Однако денег теперь выделяется значительно меньше – всего по 100 млрд тенге в год. Эти средства выдаются банкам частями, что создает определенные трудности для казахстанцев, которые хотят взять ипотечный кредит под 7%.

Так, например, в июне получил такую возможность всего лишь 391 человек, а с начала года, по данным аналитиков, было выдано 3 066 кредитов на сумму 50,12 млрд тенге.

Для сравнения: только в июне 2022 года, по данным Национального банка РК, был выдан 2 001 заем.

Сколько ипотек по программе "7-20-25" выдали банки в 2023 году. Источник: krisha.kz

Другими словами, количество выдаваемых кредитов в 2023 году резко снизилось. Все причины, которыми банки объясняют отказы в приеме новых заявок, сводятся к недостатку финансирования.

Как осообщают в Казахстанском фонде устойчивости (КФУ), с начала июля начал действовать лимит III квартала. Заявки принимают те банки, у которых еще есть средства. Однако, как выяснилось во время их обзвона, на 19 июля лимита почти ни у кого не осталось:

Bank RBK – лимитов нет, новые заявки не принимает;

"Евразийский банк" – сослались на недостаток финансирования от государства, к тому же взять здесь ипотеку могут только те, кто получает зарплату через этот банк;

ForteBank – прием заявок приостановлен, ждут финансирования от государства;

Halyk bank – новые заявки не принимает, когда начнут – неизвестно;

"Банк ЦентрКредит" – прием заявок прошел 12 июля и занял несколько секунд. Подача проходит через сайт банка. Новые заявки начнут принимать в следующем квартале;

Altyn Bank – прием заявок сейчас приостановлен, но возобновляется в начале каждого месяца;

Freedom Bank – можно оставить электронную заявку на сайте банка, после предварительного одобрения очередь сохраняется в течение полугода.

Стоит отметить, что при этом банки продолжают выдавать ипотеку по ранее принятым и одобренным заявкам.

Напомним, на фоне снижения количества выдаваемых ипотечных займов активизировались мошенники. Они предлагают казахстанцам "купить" места в очереди на получение ипотеки. Такая деятельность является незаконной и несет финансовые риски для граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2029405-realno-li-vzyat-ipoteku-7-20-25-v-kazahstane/