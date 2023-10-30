Квартиры подешевели в мегаполисах Казахстана

Средняя стоимость вторичного жилья в Казахстане в октябре почти не изменилась. При этом в мегаполисах страны квартиры подешевели. В каких городах фиксировался рост цен, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября цены на вторичное жилье незначительно выросли – на 0,1% за месяц. А в октябре, по данным портала "Крыша", прироста стоимости в среднем по стране практически не было.

Как выяснили аналитики, за месяц незначительное снижение цен было зафиксировано в 11 из 17 городов, в том числе в мегаполисах страны – Алматы (на 0,1%), Астане (на 0,2%) и Шымкенте (на 0,6%).

При этом в пяти городах они выросли. Самый сильный прирост был в Актау (3,5%). Следом идут Актобе (0,8%), Семей (0,3%), Павлодар (0,2%) и Атырау (0,1%). В Талдыкоргане за месяц изменений нет.

Так, в октябре средняя по стране стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 369 тыс. тенге.

Средняя стоимость квадратных метров в городах Казахстана. Источник: krisha.kz

Самые дорогие квартиры продаются в Алматы – в среднем 707,8 тыс. тенге за квадратный метр. Далее идет Астана – 473,2 тыс. тенге, а на третьем месте Шымкент – 419,4 тыс. тенге.

Самые дешевые можно найти в Кызылорде – 236,7 тыс. тенге за "квадрат". Также невысокими ценами отметились Актобе (286,6 тыс. тенге), Тараз (301,6 тыс. тенге), Талдыкорган (304,1 тыс. тенге) и Кокшетау (305,5 тыс. тенге).

Таким образом, в Алматы 1-комнатная квартира на вторичном рынке в среднем стоит около 24 млн тенге, 2-комнатная – порядка 35,5 млн тенге, а 3-комнатная – 42,5 млн тенге.

В Астане аналогичные квартиры можно купить в среднем за 17,7 млн тенге, 26,5 млн тенге и 38,7 млн тенге соответственно. В Шымкенте цены значительно ниже: 1-комнатную квартиру можно найти в среднем за 15,5 млн тенге, 2-комнатную – за 22,5 млн тенге, а 3-комнатную – за 28 млн тенге.

Стоимость квартир на вторичном рынке (27 октября). Источник: krisha.kz

В целом с начала года квартиры на казахстанском вторичном рынке жилья подешевели примерно на 1,2%. Сильнее всего в Кокшетау – на 7%. При этом в трех городах, наоборот, зафиксирован рост: в Актау (на 9%), Алматы (на 1,4%) и Кызылорде (на 0,9%). В годовом разрезе, то есть по отношению к октябрю 2022 года, наблюдается нулевая динамика.

Стоит отметить, что аналитики рассматривали цены, которые устанавливают казахстанцы в своих объявлениях о продаже квартир. Итоговая сумма сделки может заметно отличаться. Кроме того, иногда продавцы в договоре купли-продаже указывают не те суммы, которые в итоге получают от покупателя.