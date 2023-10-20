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Как сделать ипотеку доступной в Казахстане, придумали в АРРФР

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Копилка в форме дома, куда кладут монеты
Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала о возможности передачи банкам второго уровня права участвовать в системе жилстройсбережения, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова отметила, что "Отбасы банк" может представлять льготные программы, потому что у него есть система жилстройсбережения.

"Человек три года сам накапливает, и потом ему выдается кредит по более льготной ставке. При этом он получает фондирование за счет госденег – дешевое фондирование получает. Если говорить о БВУ – у них такого дешевого фондирования нет. 80% фондирования банков – это депозиты населения и бизнеса, по ним ставка минимальная 16%, поэтому при 80% своих обязательствах, оплачивая 16%, они не могут на стороне выдать ипотечные займы по низким ставкам. Это возможно, только если они будут участвовать в системе жилстройсбережения", – добавила она.

По ее словам, АРРФР внесло в правительство предложение, чтобы такое же право участвовать в системе жилстройсбережения и получать госпремию на депозит со стороны государства было дано всем коммерческим банкам, а не только монопольно "Отбасы банку".

"Это рассматривается с лета текущего года, я очень надеюсь, что будет поддержано. Сейчас 60% ипотеки сконцентрировано в одном банке – "Отбасы банк".

Он очень хороший, устойчивый и надежный банк, но на самом деле сейчас занимает монопольное положение, для любого финрегулятора необходимо отслеживать концентрацию рисков. И мы видим, что идет концентрация рисков в одном фининституте, поэтому мы выступаем за то, чтобы доступ к этому инструменту имели все коммерческие банки. Это будет перераспределение", – резюмировала глава АРРФР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2041913-kak-sdelat-ipoteku-dostupnoy-v-kazahstane-pridumali-v-arrfr/

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