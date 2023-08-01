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Снижение роста цен снова зафиксировали в Казахстане

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стопки монет стоят на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам июля в годовом выражении инфляция в Казахстане составила ровно 14% и впервые опустилась ниже прошлогоднего показателя. С новыми данными ознакомились журналисты NUR.KZ.

Начиная с марта прошлого года рост цен в Казахстане начал увеличиваться активными темпами, достигнув своего пика в феврале 2023 года. За этот год инфляция выросла с 12% до 21,3%.

С марта текущего года рост цен, наоборот, начал снижаться. В июне годовая инфляция составила 14,6%, практически достигнув аналогичного прошлогоднего показателя – в июне 2022 года годовой рост цен был равен 14,5%.

А по итогам июля этого года он снизился до 14% против 15% годом ранее. За один месяц цены выросли на 0,6%.

Годовая инфляция в Казахстане
Годовая инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что больше всего подорожало за год

Как в очередной раз сообщает Бюро национальной статистики, наибольший рост цен был зафиксирован среди непродовольственных товаров – на 15% за год.

Сильнее всего подорожали канцелярские товары – на 64,4%, дизельное топливо – на 36%, моющие и чистящие средства – на 32,7%, товары личного пользования – на 21,9%, мебель и предметы домашнего обихода – на 19,6%, посуда – на 17,2%, одежда и обувь – на 15,2%.

Цены на платные услуги за год выросли на 13,6%. Больше всего увеличилась стоимость аренды жилья – на 25,2%, организации комплексного отдыха – на 19%, услуг санаториев – на 18,8%, в области отдыха и спортивных мероприятий – на 17,6%, здравоохранения – на 16,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 15,4%, общественного питания – на 15,3%.

Среди коммунальных услуг повысились тарифы на вывоз мусора – на 36,9%, содержание жилья – на 20%, сжиженный газ в баллонах – на 14,5%, электроэнергию – на 10,5%, центральное отопление – на 10,1%, водоотведение – на 9,7%, горячую воду – на 6,2%.

Продукты питания за год подорожали на 13,5%. По сравнению с июлем прошлого года повышение цен отмечено на рис – на 44,3%, капусту – на 27,5%, минеральную воду – на 25,9%, сметану – на 22,4%, кефир 2,5% жирности – на 21,9%, булочные и мучные изделия – на 21,4%.

Также выросла средняя стоимость макаронных изделий – на 21,1%, пастеризованного молока – на 20,8%, яиц – на 20,2%, сахара-рафинада – на 18,8%, овсяной крупы – на 18,5%, манной крупы – на 17,7%, сливочного масла – на 16,1%.

В этом секторе также было зафиксировано снижение цен на сахарный песок – на 17,4% за год, гречневую крупу – на 10,5%, подсолнечное масло – на 4,7%, морковь – на 3,4%, картофель – на 1,3%.

В каком регионе больше всего выросли цены

В региональном разрезе в июле 2023 года наибольший уровень годовой инфляции, превышающий среднереспубликанский показатель, сложился в Астане, Улытауской и Северо-Казахстанской областях (по 15,4%), а также в Акмолинской (14,7%), Мангистауской (14,6%), Жетысуской областях (14,3%) и в городе Алматы (14,2%).

Наименьшая инфляция была зафиксирована в Атырауской области – 11,8%.

Годовая инфляция в Казахстане
Годовая инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что в расчет инфляции входит изменение цен на 508 товаров и услуг. Каждая из утвержденных позиций имеет свой вклад в ее уровень.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030826-snizhenie-rosta-tsen-snova-zafiksirovali-v-kazahstane/

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