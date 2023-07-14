Почему в Казахстане решили повысить тарифы на комуслуги

Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 июля в Казахстане были повышены тарифы на коммунальные услуги. Для чего их увеличили, рассказали в Министерстве национальной экономики РК (МНЭ РК).

Жителей Казахстана уже неоднократно предупреждали о том, что с 1 июля их ждет повышение тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 10-30%. Чиновники аргументируют это уровнем износа инженерных сетей и подорожанием их составляющих: металла, труб, оборудования и других комплектующих.

Кроме того, как ранее заявлял премьер-министр Алихан Смаилов, с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, и, если не провести модернизацию сетей, повысить ее выработку просто невозможно. Выход найден именно в повышении тарифов.

Для этого в Казахстане начали реализовывать программу "Тарифы в обмен на инвестиции". Как сообщают в МНЭ РК, в рамках нее планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации порядка 62 тыс. километров инженерных сетей и снизить их износ на 20% в течение 2023-2029 годов. В обмен предприятиям позволят повысить тарифы.

"Таким образом, увеличение среднего чека по всем коммунальным услугам для 2-х комнатной квартиры (60 квадратных метров) составит порядка 3-4 тыс. тенге", – привел примерные расчеты глава МНЭ РК Алибек Куантыров.

Стоит отметить, что повышение тарифов коснется не всех граждан Казахстана. Ранее мы подробно о том, кто из жителей страны может получить компенсацию от государства для оплаты коммунальных услуг.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Куда пойдут деньги после повышения тарифов

Модернизация сетей не является единственной причиной повышения тарифов на коммунальные услуги. Дело в том, что сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Казахстане сейчас переживает не самые лучшие времена: зарплаты сотрудников очень низкие, и из-за этого наблюдается отток квалифицированных специалистов.

Сейчас средняя зарплата в сфере ЖКХ равна 135 тыс. тенге. Для сравнения: в самой низкооплачиваемой сфере страны, сельском хозяйстве, в среднем получают около 190 тыс. тенге. Другими словами, специалисты, от которых зависит нормальное функционирование городов и населенных пунктов, получают меньше, чем в других секторах экономики.

После повышения тарифов планируется увеличить зарплаты примерно 200 тыс. работников сферы ЖКХ до 200-300 тыс. тенге. Это должно позволить остановить отток специалистов в смежные сферы и сделать сферу коммунальных услуг более привлекательной, что в конечном итоге должно привести к повышению качества предоставляемых казахстанцам услуг.

Напомним, этой зимой в Экибастузе произошла авария на теплоэлектростанции, которая оставила город без тепла. Одной из причин стал износ инженерных сетей. По мнению некоторых чиновников высокий износ был обусловлен низкими тарифами и отсутствием свободных средств на модернизацию предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028618-pochemu-v-kazahstane-reshili-povysit-tarify-na-komuslugi/