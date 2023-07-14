Почему в Казахстане решили повысить тарифы на комуслуги

С 1 июля в Казахстане были повышены тарифы на коммунальные услуги. Для чего их увеличили, рассказали в Министерстве национальной экономики РК (МНЭ РК).
Жителей Казахстана уже неоднократно предупреждали о том, что с 1 июля их ждет повышение тарифов на коммунальные услуги – в среднем на 10-30%. Чиновники аргументируют это уровнем износа инженерных сетей и подорожанием их составляющих: металла, труб, оборудования и других комплектующих.
Кроме того, как ранее заявлял премьер-министр Алихан Смаилов, с 2021 года Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии, и, если не провести модернизацию сетей, повысить ее выработку просто невозможно. Выход найден именно в повышении тарифов.
Для этого в Казахстане начали реализовывать программу "Тарифы в обмен на инвестиции". Как сообщают в МНЭ РК, в рамках нее планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для модернизации порядка 62 тыс. километров инженерных сетей и снизить их износ на 20% в течение 2023-2029 годов. В обмен предприятиям позволят повысить тарифы.
"Таким образом, увеличение среднего чека по всем коммунальным услугам для 2-х комнатной квартиры (60 квадратных метров) составит порядка 3-4 тыс. тенге", – привел примерные расчеты глава МНЭ РК Алибек Куантыров.
Стоит отметить, что повышение тарифов коснется не всех граждан Казахстана. Ранее мы подробно о том, кто из жителей страны может получить компенсацию от государства для оплаты коммунальных услуг.
Куда пойдут деньги после повышения тарифов
Модернизация сетей не является единственной причиной повышения тарифов на коммунальные услуги. Дело в том, что сфера жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в Казахстане сейчас переживает не самые лучшие времена: зарплаты сотрудников очень низкие, и из-за этого наблюдается отток квалифицированных специалистов.
Сейчас средняя зарплата в сфере ЖКХ равна 135 тыс. тенге. Для сравнения: в самой низкооплачиваемой сфере страны, сельском хозяйстве, в среднем получают около 190 тыс. тенге. Другими словами, специалисты, от которых зависит нормальное функционирование городов и населенных пунктов, получают меньше, чем в других секторах экономики.
После повышения тарифов планируется увеличить зарплаты примерно 200 тыс. работников сферы ЖКХ до 200-300 тыс. тенге. Это должно позволить остановить отток специалистов в смежные сферы и сделать сферу коммунальных услуг более привлекательной, что в конечном итоге должно привести к повышению качества предоставляемых казахстанцам услуг.
Напомним, этой зимой в Экибастузе произошла авария на теплоэлектростанции, которая оставила город без тепла. Одной из причин стал износ инженерных сетей. По мнению некоторых чиновников высокий износ был обусловлен низкими тарифами и отсутствием свободных средств на модернизацию предприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028618-pochemu-v-kazahstane-reshili-povysit-tarify-na-komuslugi/