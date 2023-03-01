Товары и услуги продолжают дорожать в Казахстане

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в феврале продолжила расти и даже немного ускорилась. О том, на сколько в Казахстане подорожали товары и услуги, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

В последние месяцы инфляция в Казахстане хоть и росла, но постепенно снижала свои темпы. Так, если в ноябре 2022 года месячный прирост цен составлял 1,4%, то в декабре он снизился до 1,2%. Январь в свою очередь показал месячный прирост цен всего в 1,1%.

Февраль нарушил эту тенденцию и показал месячный прирост цен в 1,3%. Продукты питания за месяц подорожали на 1,5%, платные услуги – на 1,3%, а непродовольственные товары – на 0,8%.

Сильнее всего за месяц выросли цены на репчатый лук (на 28,5%), помидоры (на 17%), белокочанную капусту (на 10,9%), огурцы (на 9,8%), свеклу (на 5,4%) и сладкий перец (на 4,7%). Также заметное повышение цен было зафиксировано на рис (на 4,4%) и рыбу (на 3,6%).

Среди платных услуг заметно увеличились цены на "коммуналку". Так, тарифы на центральное отопление выросли на 7,1%. Горячая вода подорожала на 6,3%, а водоотведение – на 3,1%. Также повышение тарифов было зафиксировано на содержание жилья – на 1,8%, холодную воду – на 1% и электроэнергию – на 0,7%.

Также в стране сильно подорожали услуги воздушного пассажирского транспорта – сразу на 21,5%.

Сильнее всего месячная инфляция "накрыла" Алматинскую область – 1,8%. На втором месте оказалась Карагандинская с показателем в 1,7%, а третье место досталось Улытауской области – 1,6%. В Алматы цены выросли на 1,1%, а в Шымкенте и Астане – по 1%.

Месечная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

Таким образом, с учетом текущего роста цен годовая инфляция в Казахстане составила рекордные 21,3%. Продукты питания за год, то есть по отношению к февралю 2022 года, подорожали на 26,2%, непродовольственные товары – на 20,5%, а платные услуги – на 15%.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В годовом разрезе сильнее всего подорожал репчатый лук – более чем в два раза (на 105%). Следом идет хозяйственное мыло, которое выросло в цене на 90,3%, а замыкают тройку лидеров канцелярские товары, которые подорожали на 71,8%.

В то же время за год заметно подешевела белокочанная капуста – сразу на 30,1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2011319-tovary-i-uslugi-prodolzhayut-dorozhat-v-kazahstane/