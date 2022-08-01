Прогноз Нацбанка сбылся: инфляция достигла 15% в Казахстане

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Инфляция в стране продолжает расти и в очередной раз достигла рекордных значений. Насколько сильно выросли цены на товары и услуги, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Цены в Казахстане продолжают расти. По итогам июля инфляция в годовом исчислении составила 15%, а в месячном – 1,1%. Эти показатели укладываются в прогнозы Нацбанка РК, которые были сделаны месяцем ранее. Тогда экспертами были названы главные причины ускорения инфляции до текущих показателей, среди них:

высокие мировые цены на продукты;

внешнее инфляционное давление (у некоторых соседствующих с Казахстаном стран, темпы роста цен значительно выше);

перестройка импортных поставок продукции.

Таким образом, цены на продовольственные товары в июле 2022 года по сравнению с июлем прошлого года повысились на 19,7%, на непродовольственные товары выросли на 14,2%, а на платные услуги - на 9,2%.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Как изменились цены на продукты

В прошедшем июне продуктовая инфляция достигла 1,7% в месячном выражении. Теперь этот показатель увеличился еще на 1,1% и составил 19,7% в годовом исчислении. Таким образом, продовольственные товары по-прежнему показывают самый быстрый рост цен.

Сильнее всего выросли цены на сахар-песок – на 87,3% за год. Следом идут репчатый лук, который за год подорожал на 71,7%, и мука, которая выросла в цене на 36,6%. Также стоит отметить, что в июле неоднократно фиксировался рост цен на ряд социально-значимых продуктов.

Однако, помимо этого, в стране наблюдается и снижение цен. Так, морковь подешевела на 29,6% за год, а свекла – на 25,2%.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Как подорожали непродовольственные товары

Годовой прирост цен на непродовольственные товары в июле составил 14,2%, однако на некоторые категории цены выросли значительно сильнее. Например, товары личного пользования подорожали на 26,3% за год, а моющие и чистящие средства – на 23,5%.

Отличились ростом цен и бытовые приборы – на 22,6% за год. Кроме этого, аналитики также отмечают значительный рост цен на смартфоны.

Также подорожали строительные материалы и мебель с предметами домашнего обихода – на 20,5% и 19,1% соответственно. Выросли в цене и автомобили – за год на 15,2%. Стоит отметить, что вместе с подорожанием машин, в Казахстане наблюдалось также и падение спроса на них.

Помимо этого, цены выросли еще на посуду – на 14,8%, на текстильные изделия – на 11,5% и на фармацевтическую продукцию – на 9,7%.

Как выросли цены на платные услуги в Казахстане

Цены на платные услуги показали рост на 9,2% за год, однако в некоторых секторах экономики рост цен был зафиксирован значительно выше. Так, услуги по организации комплексного отдыха подорожали на 19,1% за год, а общепит – на 16,8%.

Также подорожала сфера здравоохранения – на 15% за год, а услуги санаториев – на 14,1%. Цены в парикмахерских и заведениях личного обслуживания выросли на 13%, гостиничный бизнес подорожал на 5,9%, а услуги общественного транспорта – на 5,5%.

В свою очередь, в сфере коммунальных услуг наблюдается как рост цен, так и их снижение в некоторых категориях. Например, тарифы за электроэнергию повысились на 2,4% за год. Это же касается и вывоза мусора и тарифов на газ, которые выросли на 1,8%. Напомним, помимо цен на газ среди населения растет и задолженность по оплате за него.

Вместе с тем, центральное отопление стало дешевле – цены снизились на 2,3% за год. Снизились цены и за горячую воду и водоотведение – на 1,3% и 0,5% за год соответственно.

Инфографика: Бюро национальной статистики РК

Стоит отметить, что, несмотря на рекордную инфляцию, Казахстан в некоторых сферах экономики по прежнему считается страной с низкими ценами. Например, в международном рейтинге по стоимости жилья Казахстан вошел топ-10 самых дешевых стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1981165-prognoz-natsbanka-sbylsya-inflyatsiya-dostigla-15-v-kazahstane/