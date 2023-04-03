Рост цен на товары и услуги резко замедлился в Казахстане

Чеки и корзина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Темпы годовой инфляции в Казахстане резко снизились. С чем это связано и как в марте менялись цены на товары и услуги, узнали журналисты NUR.KZ.

В марте 2022 года начался рекордный рост цен в Казахстане, который продолжался до сих пор. В феврале текущего года темпы годовой инфляции достигли своего максимума (21,3%). Однако март 2023 года "переломил" эту тенденцию и впервые за долгое время показал резкое снижение темпов роста цен.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики годовая инфляция в Казахстане по итогам марта составила 18,1%, то есть сразу на 3,2 процентных пункта меньше показателя в прошлом месяце.

Продовольственная инфляция составила 20,5%, непродовольственная – 18,1%, а в сфере платных услуг – 14,4%.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Впрочем, это не значит, что цены на товары и услуги в марте снизились или просто не росли. Согласно официальным данным, месячная инфляция в Казахстане составила 0,9%. Продукты подорожали на 0,8%, непродовольственные товары – на 0,5%, а услуги – на 0,2%.

Почему "уменьшилась" инфляция

В годовом разрезе многие товары и услуги продолжают расти в цене. Так, например, среди продуктов питания сильно подорожал репчатый лук – на 55,1%, консервированное молоко – на 47,1%, а также рис – на 43,8%.

Среди непродовольственных товаров сильно выросли в цене канцелярские принадлежности – на 72,8% и моющие средства – на 47,8%. А среди платных услуг сильно подорожала аренда жилья – на 30,8%, а также увеличились тарифы на вывоз мусора – на 22,8%.

В связи с этим может возникнуть вопрос – почему годовая инфляция резко "снизилась", если рост цен продолжился? Дело в том, что Казахстан оказался в похожей ситуации, что и Турция в прошлом году.

Тогда по итогам декабря 2022 года темпы инфляции в Турции резко снизились с 84,39% до 64,27%. Как объяснили эксперты, произошло это из-за эффекта "высокой базы" – явления когда высокая инфляция в прошлом сильно влияет на текущий статистический показатель.

Напомним, в марте 2022 года годовой рост цен резко ускорился с 8,7% до 12%, месячная инфляция составила 3,7%, то есть сразу в 4 раза больше текущей. Поэтому по сравнению с сильно выросшими тогда ценами спустя год инфляция уменьшилась.

Грубо говоря, такое резкое изменение инфляции произошло из-за всплеска роста цен в прошлом году. В реальности же он продолжился, хоть и заметно снизил свои темпы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015169-godovoy-rost-tsen-rezko-zamedlilsya-v-kazahstane/