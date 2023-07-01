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Показатель инфляции снова снизился в Казахстане

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Девушка считает деньги в банке.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Темпы роста цен на товары и услуги снова снизились в Казахстане. О том, какая инфляция установилась по итогам июня в стране, рассказали в Бюро национальной статистики РК.

Инфляция в Казахстане в очередной раз "сбавила" свои темпы. В июне месячный рост цен в среднем составил 0,5%. Для сравнения, в мае этот показатель составлял 0,6%, а в апреле – 0,9%.

Стоимость продуктов питания в среднем за месяц увеличилась на 0,2%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, а сфера платных услуг подорожала на 0,6%.

Самый высокий рост цен был зарегистрирован в Северо-Казахстанской и Мангистауской областях – по 0,7%. Наименьшая инфляция наблюдалась в Актюбинской области – всего 0,1%. При этом в Шымкенте цены за месяц вообще не изменились.

Рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана (июнь 2023 года).
Месячная инфляция в регионах Казахстана. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в стране

Наибольший прирост цен среди непродовольственных товаров был зафиксирован на мебель и предметы домашнего обихода (2,6%). Следом идут чемоданы и дорожные сумки (1,4%), а также велосипеды (1,2%) и товары личного пользования (1%).

Еще отметились ростом цен строительные материалы (на 0,8%), одежда и обувь (на 0,7%). Бензин АИ-95 при этом подорожал на 1,1%, а сжиженный газ в баллонах – на 0,7%.

В сфере платных услуг повышение цен отмечено на услуги воздушного пассажирского транспорта на 9,6%, организацию комплексного отдыха – на 8,8%, услуги санаториев – на 6%, услуги по обслуживанию и ремонту жилых помещений – на 1,6%, общественного питания – на 1,4% и здравоохранения – на 0,9%.

Если брать во внимание продукты питания, то здесь сильнее всего выросли цены на картофель (на 9,9%), на виноград (на 4%) и на лимоны (на 3,9%). Также отметились ростом цен яблоки (на 3,1%).

Помимо этого, за месяц подорожали минеральная вода и напитки (на 2,4%) и натуральные соки (на 1,8%). При этом сильно подешевели бананы (на 10,6%), свежие овощи (на 8,8%) яйца (на 5,9%), подсолнечное масло (на 4,2%) и гречневая крупа (на 4,1%).

Месячная и годовая инфляция в Казахстане.
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Годовая инфляция продолжает замедляться

Несмотря на продолжающийся рост цен, годовая инфляция в Казахстане продолжает снижаться. По итогам июня она опустилась с 15,9% до 14,6%.

Рост цен на продукты питания также установился на уровне 14,6%. У непродовольственных товаров этот показатель составил 15,8%, а у сферы платных услуг – 13,3%.

Самая высокая инфляция, по данным аналитиков, была зафиксирована в Северо-Казахстанской и Улытауской областях (по 15,9%), а самая низкая в Алматинской области (13%).

Годовой рост цен на товары и услуги в регионах Казахстана (июнь 2023 года).
Годовая инфляция в регионах Казхастана. Источник: Бюро национальной статистики

Таким образом, можно отметить, что несмотря на продолжающийся рост цен в стране, инфляция в Казахстане снижает свои темпы уже третий месяц подряд. Впрочем, ранее мы рассказывали о том, что часть экспертов ожидает некоторого ускорения темпов роста цен в ближайшие месяцы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027124-pokazatel-inflyatsii-snova-snizilsya-v-kazahstane/

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