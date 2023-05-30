На сколько бензин и дизтопливо подорожали в Казахстане

Автозаправка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После повышения предельных цен на некоторые нефтепродукты в Казахстане начала расти и их розничная стоимость. О том, как подорожали бензин и дизельное топливо, узнали журналисты NUR.KZ.

С 12 апреля текущего года в Казахстане вступил в силу приказ министра энергетики РК, который повышает предельные цены на регулируемые государством нефтепродукты. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита топлива.

В первое время после начала действия приказа радикальных изменений в ценниках автозаправочных станций (АЗС) не наблюдалось. Эксперты связывали это явление с тем, что на нефтебазах еще находился приличный запас топлива, купленного по старым ценам. Однако со временем они все равно "поползли" вверх.

В результате по итогам апреля стоимость топлива значительно выросла по сравнению с мартом. Причем рост цен затронул не только дизельное топливо и бензин АИ-92, но и марки, которые не указаны приказе Министерства энергетики РК и, соответственно, не регулируются.

Так, согласно данным информационно-аналитической системы "Талдау", средняя цена одного литра бензина АИ-95 по итогам апреля установилась на уровне 218 тенге. Это первое повышение с начала 2023 года. Рост составил 1,87% за месяц.

Ценник у АИ-92 дорос в среднем до 199 тенге за литр (рост на 10,56%), а у летнего дизельного топлива – до 289 тенге (рост сразу на 19,92% за месяц).

Как изменились цены на топливо. Источник: Информационно-аналитическая система "Талдау"

Стоит отметить, что в некоторых регионах цены значительно выше. Так, например, дороже всего АИ-92 обходится жителям Алматы, Астаны, Караганды и Конаева – максимальные 205 тенге за литр. АИ-95 по самым высоким ценникам продают также в Конаеве – 223 тенге.

А самый дорогой летний "дизель" заправляют в Жезказгане, Актау, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее и Алматы – 295 тенге за литр, что также является максимальной ценой при предъявлении казахстанских водительских прав и заправке в определенных лимитах.

Стоит отметить, что, даже учитывая текущий рост цен на ГСМ, Казахстан по-прежнему отличается относительно невысокой стоимостью топлива. Именно это является одной из причин, по которой происходит "переток" горюче-смазочных материалов в соседние страны, что в свою очередь приводит к дефициту на внутреннем рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022620-na-skolko-vyrosli-tseny-na-benzin-i-diztoplivo-v-kazahstane/