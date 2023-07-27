Тарифы на вывоз мусора сильно выросли в Казахстане

Мусорный контейнер. Иллюстративное фото: pixabay.com

По итогам июня текущего года сфера платных услуг для казахстанцев подорожала на 13,3% за год. Выросли и тарифы на вывоз мусора. На сколько они стали выше, узнали журналисты NUR.KZ.

Многие товары и услуги для казахстанцев стали дороже. Отдельно стоит отметить рост тарифов, по которым казахстанцы оплачивают вывоз мусора. Они, по данным Бюро национальной статистики, за год выросли сразу на 41%.

Для сравнения: в целом сфера платных услуг по итогам июня текущего года испытала рост цен лишь на 13,3% за год.

Сколько стоит вывоз мусора

В зависимости от города проживания стоимость вывоза мусора для казахстанцев может заметно отличаться. В среднем по Казахстану месячный тариф на одного человека составляет 403 тенге. Годом ранее, согласно данным Бюро национальной статистики, было лишь 285 тенге.

Самые высокие тарифы установлены для алматинцев – 553 тенге. Стоит отметить, что за год цены в мегаполисе не изменились. В Астане они также остались на прежнем уровне – 390 тенге с человека, а вот в Шымкенте выросли сразу в 2,3 раза – с 170 тенге до 395 тенге.

Самый быстрый рост цен произошел в Семее. Если в прошлом году тариф на человека составлял 170 тенге, то теперь – 470 тенге, то есть цены выросли почти в 3 раза.

Самые низкие тарифы установлены для жителей Тараза. Стоит отметить, что они за год никак не изменились – 94 тенге с человека.

Тарифы на вывоз мусора. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, в Казахстане выросли тарифы не только на вывоз мусора, но и на другие коммунальные услуги – в среднем на 10-30%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2030243-tarify-na-vyvoz-musora-silno-vyrosli-v-kazahstane/