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30 лет независимости Казахстана

Сколько тратят на ипотеку казахстанские семьи, рассказали аналитики

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Женщина кладет деньги в копилку в форме дома
Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Ипотека позволяет приобрести жилье без наличия достаточной суммы денег. При этом ежемесячные платежи несут определенную нагрузку на семейный бюджет. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Покупка жилья в кредит – один из наиболее популярных финансовых инструментов в Казахстане.

Ипотека позволяет гражданам приобрести собственные квадратные метры и платить за них отложенные взносы с учетом переплаты. Как сообщает Институт экономических исследований (ERI), в апреле 2023 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла до 10,5% и вернулась на уровень 2018 года.

При этом в конце 2022 года Казахстан поднялся на 10 мест в рейтинге доступности жилья. Но по мнению аналитиков ERI, этот показатель ухудшается.

Сколько казахстанцы платят за ипотеку

Как отмечают в ERI, ставка по ипотеке вместе с ценами на жилье оказывает влияние на размер ипотечных платежей, которые приходится совершать казахстанцам.

Соответственно, вместе с ростом ипотечных ставок будет расти и соотношение ипотечных платежей к доходам семей и домохозяйств.

Семья считает расходы
Семейная пара. Иллюстративное фото: skynesher/Getty Images

"Так, по данным БНС АСПиР РК, средний доход семьи в 4 квартале 2022 года составил 864 771 тенге, а средняя цена квартиры площадью в 54 кв.м. на первичном рынке составила 23,5 млн тенге.

Исходя из 20% первоначального взноса, срока в 20 лет и средневзвешенной ставки по ипотеке в 9,3%, ежемесячный платеж составит 172 586 тенге.

В пересчете на квартал это почти 60% (ежемесячный платеж*3/доход семьи) от ежеквартального дохода семьи. Следует отметить, что данное значение является максимальным за последние 4,5 года", – сообщают в ERI.

Соотношение ипотечных платежей к доходам семьи в Казахстане
Соотношение ипотечных платежей к доходам семьи в Казахстане. Инфографика: Институт экономических исследований

При этом среднедушевые номинальные денежные доходы населения в декабре 2022 года достигали 149 510 тенге.

Таким образом, как отмечают аналитики, доступность жилья на рынке Казахстана снижается.

А чтобы повысить этот уровень, необходимо создавать условия для увеличения доходов населения. При этом льготные ипотечные программы только разгоняют цены и не достигают своей цели, сообщают в ERI.

Напомним, что ранее независимые аналитики сообщали о том, что в Казахстане сформировался налог на бедность.

То есть из-за вызванного госпрограммами роста цен на жилье и отстающих доходов казахстанцы не могут позволить себе покупку квартиры даже по льготным ипотечным программам. В итоге от данных процессов страдают те слои населения, ради которых эти программы и были разработаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024932-skolko-tratyat-na-ipoteku-kazahstanskie-semi-rasskazali-analitiki/

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