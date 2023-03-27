В каком из регионов Казахстана наибольшая разница между доходами населения

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане наблюдается сильное неравенство в благосостоянии населения. О самых высоких и низких доходах казахстанцев рассказали эксперты Института экономических исследований.

Сокращение неравенства в доходах населения является одной из важнейших задач территориальной политики любого государства. В Казахстане эта проблема также присутствует, и в некоторых регионах страны она особо острая.

Так, по итогам 4 квартала 2022 года разница в доходах 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного (коэффициент фондов) составила 5,56 раза. У первых ежемесячный доход в среднем составил 201,5 тыс. тенге, а у вторых – всего 36 тыс. тенге.

Впрочем, в Казахстане есть регионы, где разница еще выше. Например, самое большое неравенство доходов было зафиксировано в Восточно-Казахстанской области – 6,61 раза, то есть 270 тыс. тенге против 35 тыс. тенге в месяц.

Следом идет Карагандинская область, где разница между наиболее и наименее обеспеченными казахстанцами составила 6,52 раза – 287,7 тыс. тенге против 37,8 тыс. тенге. В тройку антилидеров вошел и Алматы с коэффициентом в 5,92 раза – 270 тыс. тенге против 40 тыс. тенге.

Недалеко от мегаполиса также расположилась Северо-Казахстанская область. Неравенство между населением с самыми высокими и низкими доходами здесь составило 5,68 раза – 220 тыс. тенге против 36,7 тыс. тенге в месяц.

В остальных 12 регионах страны коэффициент фондов в 4 квартале 2022 года сложился ниже среднего по республике и колебался в пределах от 3,50 до 5,52 раза.

Наименьшая разница в доходах населения была зафиксирована в следующих регионах:

Туркестанская область – 3,36 раза ( 123,3 тыс. тенге против 32,2 тыс. тенге );

раза ( против ); Шымкент – 3,27 раза ( 122,7 тыс. тенге против 34,8 тыс. тенге );

раза ( тенге против ); Мангистауская область – 2,8 раза (136,6 тыс. тенге против 40,2 тыс. тенге).

Неравенство доходов населения. Инфографика: Институт экономических исследований

Стоит отметить, что несмотря на высокую разницу в доходах, в стране наблюдается положительная динамика снижения значения коэффициента фондов. Напомним, ранее аналитики отмечали, что реальные доходы казахстанцев в 2022 году сильно упали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014113-v-kakom-iz-regionov-kazahstana-naibolshaya-raznitsa-v-dohodah-naseleniya/