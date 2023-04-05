Жилье становится более недоступным для казахстанцев, заявили аналитики

Копилка и деньги. Илллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на тот факт, что в стране строится все больше жилой недвижимости, уровень обеспечения жильем практически не растет. Почему так происходит, объяснили аналитики Ranking.kz.

В 2022 году жилищный фонд Казахстана увеличился на 4,5% за год и составил 405,2 млн квадратных метров. Тем не менее обеспеченность жильем на одного человека практически не изменилась – 23,4 "квадрата" против 23,2 годом ранее. И это притом, что по стандартам Организации Объединенных Наций (ООН) норма составляет 30 квадратных метров.

Более того, в большинстве регионов страны обеспеченность жильем еще ниже. Так, например, в Жамбылской области на человека приходится в среднем 18,1 квадратного метра, в Жетысуской – 18,9, а в Туркестанской – 19,5. Это худшие показатели по стране.

Соответствует стандартам ООН только Астана, где на человека в среднем приходится 30,5 квадратного метра. В Алматы этот показатель составляет 29,1 "квадрата", а в Шымкенте – 27,4.

Обеспеченность жильем в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Таким образом, в Казахстане потребность в жилье остается на достаточно высоком уровне. Вместе с тем жилая недвижимость становится все менее доступной для среднестатистического казахстанца.

Дело в том, что цены на квадратные метры постоянно растут и намного быстрее, чем зарплаты у казахстанцев. Так, например, стоимость нового жилья в декабре прошлого года взлетела сразу на 21,1% за год. Продолжается рост цен и на вторичном рынке.

В это же время, по данным аналитиков, доходы на душу населения в номинальном выражении увеличились всего на 4,7%. То есть все меньше казахстанцев могут позволить себе собственное жилье.

Это подтверждается и официальными данными. В Казахстане применяется показатель «доступность жилья», который рассчитывается как отношение среднедушевых доходов населения к средней стоимости одного квадратного метра на первичном рынке.

За последние годы он заметно ухудшился. Если в 2020 году уровень доступности жилья составлял 0,41 пункта, то в 2021 году было 0,4. В 2022 году снижение продолжилось, и уровень доступности жилья уже составляет 0,34 пункта.

Доступность жилья в Казахстане: ranking.kz

Как считают аналитики, ситуацию может исправить ипотека со справедливыми условиями.

Однако сейчас средние процентные ставки по ипотечным займам в Казахстане являются одними из самых высоких в мире, а многие льготные жилищные программы по разным причинам оказываются недоступны для большей части населения страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015514-zhile-stanovitsya-bolee-nedostupnym-dlya-kazahstantsev-zayavili-analitiki/