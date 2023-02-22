Реальные денежные доходы населения сократились в Казахстане

Калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Рекордная инфляция в Казахстане не прошла незаметно. Вместе с ростом цен снижается и покупательная способность зарплат. О том, на сколько сократились реальные денежные доходы казахстанцев, рассказали в Бюро национальной статистики.

К концу 2022 года инфляция в Казахстане превысила 20%. В январе рост цен продолжился, и за месяц продукты питания подорожали еще на 1,4%, непродовольственные товары – на 0,9%, а платные услуги – на 0,7%.

Рекордный рост цен повлиял и на благосостояние казахстанцев. Даже несмотря на тот факт, что среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2022 года достигли 149 510 тенге (рост за год на 4,7%), этого оказалось недостаточно, чтобы перекрыть рекордную инфляцию.

В итоге реальные денежные доходы населения с учетом инфляции за указанный период сократились сразу на 13%. Другими словами, зарабатывать граждане в среднем стали больше, но из-за роста цен купить на эти деньги товаров теперь получится гораздо меньше.

Напомним, в похожей ситуации оказались граждане и многих других стран мира. В среднем покупательная способность зарплат только за первую половину 2022 года упала на 0,9%.

Отметим, что номинальные денежные доходы – это денежные средства, направляемые населением на текущее потребление, производственную деятельность и накопление.

Их величина определяется расчетным методом и включает оценку денежных доходов населения от наемной и самостоятельной занятости (с досчетом на сокрытие оплаты труда и неохват численности занятого населения статистической отчетностью) и выплаты пенсий, пособий и других социальных трансфертов.

Среднедушевые доходы исчисляются делением общей суммы доходов на численность постоянного населения.

Таким образом, не стоит путать этот показатель со среднемесячной зарплатой в стране, которая рассчитывается только среди трудоустроенных казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2010340-realnye-denezhnye-dohody-kazahstantsev-upali/