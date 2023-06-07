Казахстан вошел в список стран с самой высокой инфляцией

Крупы и монеты тенге. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

В феврале 2023 года инфляция в Казахстане достигла своего максимума. Как отмечают аналитики Ranking.kz, из-за этого страна оказалась одним из мировых рекордсменов по росту цен на товары и услуги.

По итогам мая текущего года инфляция в Казахстане установилась на уровне 15,9%. Третий месяц подряд она замедляет свои темпы. Напомним, еще в феврале она составляла 21,3%, что является самым высоким показателем этого столетия.

Инфляция в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

Из-за этого Национальному банку РК, который ответственен за денежно-кредитную политику в стране, пришлось пересмотреть цели по инфляции на ближайшие годы.

Если до начала рекордного роста цен на товары и услуги в планах Нацбанка было держать инфляцию в 2022-2023 годах на уровне 4-5%, а к 2025 году снизить ее до 3-4%, то теперь, согласно обновленному стратегическому плану, цель по инфляции на 2023 год составляет 7,5%-9,5%, то есть почти в два раза выше.

План по уровню инфляции. Инфографика: ranking.kz

При этом рекордный рост цен не удалось притормозить даже ужесточением денежно-кредитной политики в стране. Напомним, Нацбанк за последние два года неоднократно повышал базовую ставку, и последние шесть месяцев она находится на уровне 16,75%.

Как росла базовая ставка в Казахстане. Инфографика: ranking.kz

У такого показателя есть свои минусы. Например, он может сильно замедлить экономику страны. Казахстанскому бизнесу дорого обходятся кредиты, а без них не будет возможности развиваться.

С другой стороны, вместе с этим снижается покупательная активность населения, то есть люди реже совершают покупки и чаще копят деньги. На этом фоне продавцы в теории должны перестать повышать цены.

Однако, казахстанская инфляция, по мнению некоторых экспертов, обладает не только монетарным характером. То есть повышение базовой ставки не оказывает на нее сильное влияние. Как итог, экономическая активность в стране падает, а рост цен все равно продолжается.

Таким образом, даже с учетом постепенного снижения темпов роста цен уровень инфляции в Казахстане сегодня – один из самых высоких среди стран Азии и Европы.

Например, по последним имеющимся данным, рост цен на товары и услуги у других участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) следующий:

в Армении – 1,3% ;

; в Беларуси – 4,7% ;

; в Кыргызстане – 10,7% ;

; в России – 2,3%.

Если брать во внимание другие страны, то здесь среди 95 участников рейтинга, расположенных в Европе и Азии, Казахстан вошел в топ-15 худших государств с самой высокой инфляцией.

Абсолютными рекордсменами по росту цен на товары и услуги стали Ливан (269%), Сирия (139%) и Иран (54,6%). Также выше, чем в Казахстане, инфляция наблюдается в Туркменистане (17,5%), Украине (17,9%) и Молдове (18,1%).

Рейтинг стран по уровню инфляции. Инфографика: ranking.kz

Высокая инфляция в первую очередь влияет на благосостояние казахстанцев – даже с учетом постоянного увеличения показателя средней зарплаты в стране оклады многих граждан не успевают за ростом цен на товары и услуги, что в итоге снижает их покупательную способность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023712-kazahstan-voshel-v-spisok-stran-s-samoy-vysokoy-inflyatsiey-v-mire/