Нацбанк снова повысил базовую ставку: что изменится для казахстанцев

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Национальный банк РК в очередной раз повысил базовую ставку. В этот раз сразу на 150 процентных пункта с 14,5% до 16%. О том, как такое решение может отразиться на рядовых казахстанцах и на стране в целом, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане инфляция по итогам сентября достигла рекордных показателей в 17,7%. При высоких темпах роста цен центральные банки многих стран мира, как правило, прибегают к одному и тому же финансовому инструменту – к повышению базовой ставки.

Такое же решение принял и Национальный банк РК, который повысил базовую ставку сразу на 150 процентных пункта – с 14,5% до 16%. Как отмечается в официальном пресс-релизе, повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, среди которых есть несколько основных:

высокие инфляционные ожидания;

фискальный импульс;

рост издержек производства из-за переориентации на другие цепочки поставок;

внешняя инфляция из-за крепкого рубля.

Именно это и сподвигло Нацбанк РК в очередной раз прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики страны. Напомним, повысить базовую ставку Казахстану также рекомендовал Международный валютный фонд, который аргументировал это «долларизацией депозитов в банках»

Как повышенная базовая ставка отразится на экономике

Самое значимое изменение, которое почти сразу могут почувствовать казахстанцы – кредиты в банках станут дороже. Дело в том, что повышение одной из главных задач повышения базовой ставки является снижение экономической активности населения.

Другими словами, из-за больших процентов, казахстанцы станут реже брать кредиты, что должно поспособствовать падению спроса на рынке и снижению цен на товары и услуги.

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Также повышение базовой ставки может помочь тенге укрепиться, который в 2022 году очень сильно просел по отношению к мировым валютам, в том числе к доллару, евро и рублю.

Другая сторона медали – такая политика должна сподвигнуть казахстанцев не брать деньги у банков, а начать их откладывать на депозитах. Ведь вместе с «подорожанием» кредитов, начинает расти и выгодность банковских вкладов.

Другими словами – высокая базовая ставка поощряет казахстанцев не тратить деньги, а копить их, тем самым заставляя экономику «остывать», что в будущем должно приводить к снижению цен.

Однако, на деле не все так просто. Как отмечают сами эксперты Нацбанка РК, инфляция растет не только из-за внутренних факторов.

Дело в том, что наша страна завозит многие товары из-за границы – в том числе и из России. Другими словами, на цены в Казахстане также влияет и внешняя инфляция, которая из-за дорогого рубля становится очень ощутимой.

Таким образом, решение Нацбанка РК повысить базовую ставку вместе с тем может снизить темпы роста экономики.

О подобных рисках рассказал и аналитический Telegram-канал Finance.kz, который назвал повышение базовой ставки «худшим решением этого года».

«Поднятие ставки не позволит снизить инфляцию, так как она имеет немонетарный характер, но такая высокая ставка обвалит кредитование экономики, которое и так замедляется, увеличит убыток ЕНПФ от переоценки ГЦБ и толкнёт нас к реальной стагфляции», - пояснил автор канала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1994373-natsbank-snova-povysil-bazovuyu-stavku-chto-izmenitsya-dlya-kazahstantsev/