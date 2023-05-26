Нацбанк Казахстана озвучил решение по базовой ставке

Национальный банк Казахстана. Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%, соответствующее решение принял комитет по денежно-кредитной политике, сообщается на официальном сайте НБК.

Национальный банк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с процентным коридором +/– 1,0 процентных пункта.

Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции.

Очередное плановое решение комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана по базовой ставке будет объявлено 5 июля 2023 года в 12:00 по времени Астаны.

Касательно текущей ситуации, в НБК сообщили, что проинфляционное давление со стороны внешней среды ослабевает.

"Инфляция в мире, в частности, в странах-торговых партнерах демонстрирует ожидаемое замедление в результате снижения мировых цен на энергоносители и продовольствие. Более медленный рост внешних цен на фоне стабильного реального обменного курса создает благоприятные условия для замедления инфляции в стране", – говорится в сообщении НБК.

Тем не менее в Казахстане сохраняется проинфляционное давление со стороны продолжающегося фискального стимулирования, устойчивого внутреннего спроса, высоких и нестабильных инфляционных ожиданий, а также роста цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) и ожидаемого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

В Нацбанке отметили, что годовая инфляция в апреле 2023 года продолжила замедляться и составила 16,8%. В структуре инфляции более быстрыми темпами замедляется продовольственная компонента.

При этом снижение годовой инфляции сдерживалось ростом цен на непродовольственные товары, который незначительно ускорился вследствие роста стоимости ГСМ.

Месячная инфляция сохранилась на уровне 0,9%, продолжая формироваться выше среднеисторических значений. Однако с сентября 2022 года показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции снижаются, что демонстрирует постепенное ослабление устойчивой части инфляции и проинфляционного давления.

Базовая ставка в Казахстане

Стоит отметить, что НБК сохраняет базовую ставку на уровне 16,75% уже в четвертый раз подряд. Прошлое решение было принято в апреле 2023 года.

В последний раз базовую ставку повышали в Казахстане в декабре 2022 года - с 16% до 16,75%.

После комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан дважды принимал решение сохранить ставку на текущем уровне - в январе и феврале 2023 года.

Согласно информации с официального сайта НБ, базовая ставка – это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022180-natsbank-sohranil-bazovuyu-stavku-na-urovne-1675-protsenta/