Покупательная способность зарплат падает в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди стран Евразийского союза только в Казахстане зарплаты потеряли свою покупательную способность. О том, как они менялись, рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

По итогам первого квартала 2023 года средняя номинальная зарплата в Казахстане установилась на уровне 340 636 тенге. Это сразу на 19,3% больше, чем было годом ранее.

Однако, как отмечают в ЕЭК, показатель реальной заработной платы (с учетом уровня инфляции) в стране за это время снизился – на 0,6%. Другими словами, зарплаты в стране не успевают за ростом цен на товары и услуги, и их покупательная способность падает.

Таким образом Казахстан оказался единственной страной в Евразийском экономическом союзе, где индекс реальной зарплаты за год снизился, несмотря на рост номинальной.

Для сравнения: в Кыргызстане за этот же период номинальная зарплата выросла на 42,5%, а реальная – на 24,2%. В Армении эти показатели составили 22,9% и 14,6% соответственно.

В России номинальная зарплата выросла на 10,7%, а реальная – на 1,9%, а в Беларуси – на 11,7% и 1,7% соответственно.

Рост зарплат в странах ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что не всегда средняя номинальная зарплата показывает реальную картину на рынке труда. В Казахстане в зависимости от сферы деятельности размер окладов может сильно отличаться.

Поэтому для более объективных показателей многие аналитики зачастую используют показатель медианной зарплаты – точную середину в зарплатной сетке. Она по последним данным равна 225 736 тенге. Это значит, что одна половина казахстанцев получает больше этого показателя, а другая – меньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022896-pokupatelnaya-sposobnost-zarplat-padaet-v-kazahstane/