Инфляция в Казахстане: что сильнее всего подорожало в мае

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Показатель инфляции снова снизился в Казахстане. Однако рост цен на товары и услуги в стране продолжается. Что в мае подорожало сильнее всего, рассказали в Бюро национальной статистики.

Майская инфляция продолжила тенденцию, которую заложил март. Тогда впервые за год темп роста цен на товары и услуги снизился – с 21,3% до 18,1%.

Теперь общий годовой показатель уменьшился еще сильнее – с 16,8% в апреле до 15,9% в мае. Инфляция замедлилась во всех трех основных категориях: продукты питания – до 16,5%, непродовольственные товары – до 17,2%, сфера платных услуг – до 13,5%

Инфляция в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в мае

В месячном разрезе рост цен составил 0,6%. Сильнее всего они выросли в сфере платных услуг – сразу на 0,7%.

Особенно отличились услуги воздушного пассажирского транспорта – здесь рост составил 11,5% за месяц, санаториев – 5,6%, сферы отдыха и спортивных мероприятий – 2,9% и железнодорожного транспорта – 2,5%. Также подорожали услуги детских дошкольных учреждений – на 1,7% и здравоохранения – на 1,4%.

Увеличение средней стоимости продовольственных товаров по итогам мая составило 0,5%. Сильнее всего цены выросли на овощи и фрукты. В мае капуста подорожала на 23,8% за месяц, лук – на 9,9%, виноград – на 9,6%, морковь – на 8,6%, яблоки – на 5,3%, картофель – на 4%.

Также отметились ростом цен рис (на 2,5%), прохладительные напитки (на 1,9%), питьевое молоко (на 1,8%) и чай (на 1,6%). Вместе с тем за месяц подешевели огурцы (на 39,6%), помидоры (на 23,7%), сладкий перец (на 7,6%), гречневая крупа (на 4%) и бананы (на 3,8%).

Что касается непродовольственных товаров, которые в среднем подорожали также на 0,5% за месяц, то здесь отметилось ростом цен топливо. Цены на бензин выросли на 1,2%, а на дизель – на 0,7%. Подорожал и сжиженный газ в баллонах – сразу на 1,7%.

Цены по сравнению с прошлым месяцем также повысились на одежду и обувь – на 1,3%, товары личного пользования – на 1,2%, посуду – на 0,9%, моющие и чистящие средства – на 0,8%.

Где в Казахстане цены росли сильнее всего

Самая сильная месячная инфляция в мае наблюдалась в Шымкенте – 1%. Сразу в трех регионах – Акмолинской, Мангистауской и Жамбылской областях – рост цен составил 0,9%.

В Астане этот показатель равен 0,3%, а в Алматы – 0,4%. Самая низкая месячная инфляция была зафиксирована в Павлодарской области – всего 0,1%.

Продукты питания сильнее всего подорожали в Улытауской области (на 1,4%), непродовольственные товары – в Алматы и Северо-Казахстанской области (по 1%), а сфера платных услуг отличилась ростом цен в Шымкенте (на 2,7%).

Месечная инфляция в регионах Казахстана. Инфографика: Бюро национальной статистики

Несмотря на тот факт, что годовая инфляция снижается уже третий месяц подряд, она все равно находится на очень высоком уровне. Это негативно сказывается на благосостоянии населения.

Напомним, недавно стало известно, что Казахстан оказался единственной страной в ЕАЭС, где реальные зарплаты не успевают за инфляцией и теряют свою покупательную способность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2022944-inflyatsiya-v-kazahstane-chto-silnee-vsego-podorozhalo-v-mae/