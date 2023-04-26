Почему Казахстан – лидер по инфляции в ЕАЭС, объяснил эксперт

Флаги стран ЕС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан отличается самой высокой среди стран ЕАЭС годовой инфляцией. О причинах высокого роста цен рассказал европейский эксперт, передает корреспондент Inbusiness.kz.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Все участники союза в 2022 году столкнулись с высокой инфляцией, однако именно Казахстан оказался рекордсменом по росту цен на товары и услуги.

В среднем в странах-участницах ЕАЭС по итогам марта годовая инфляция составила 10,1%, тогда как в Казахстане этот показатель был равен 18,1%.

Причину высокого роста цен в стране назвал ведущий региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Эрик Ливни.

По его мнению, причины высокой инфляции кроются не только во внешних событиях. Часть "заслуги" принадлежит и самому правительству.

"Казахстан сам достаточно много денег вбросил в инфляционный костер за счет субсидий госпрограмм, поддержки малого и среднего бизнеса, кредитования жилья. В марте инфляция, наконец, немного уменьшилась, хотя в основном это связано с высокой прошлогодней базой", – объяснил причины Ливни.

Эксперт также добавил, что текущая политическая ситуация не способствует жесткости мер, связанных с борьбой с ростом цен. Он считает, что у государства есть стимул субсидировать экономику и таким образом поддерживать инфляцию на высоком уровне.

Напомним, в 2023 году продлили действие жилищной программы "7-20-25" в рамках которой казахстанцы могут приобрести первичное жилье в ипотеку под низкие проценты. Также в стране работает программа льготного автокредитования (сейчас временно приостановлена).

Помимо этого в стране действуют десятки региональных льготных программ в разных сферах экономики, которые, согласно выводу европейского эксперта, и "разгоняют" инфляцию в стране, которую не получается остановить даже высокой базовой ставкой равной на данный момент 16,75%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018278-pochemu-kazahstan-lider-po-inflyatsii-v-eaes-obyasnil-ekspert/