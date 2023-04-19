Казахстан отличился самой высокой инфляцией среди стран ЕАЭС

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Несмотря на снижение темпов инфляции в Казахстане, страна оказалась лидером по росту цен среди других участников ЕАЭС. Об индексах потребительских цен рассказали в Евразийской экономической комиссии.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять стран: Казахстан, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия. Средняя годовая инфляция среди них по итогам марта текущего года составила 5,5%. В месячном выражении этот показатель составляет 0,4%, а с начала года – 1,9%.

Впрочем здесь есть свои лидеры. Так, например, самый высокий рост цен среди всех стран-участниц ЕАЭС наблюдается именно в Казахстане – 18,1%, то есть в 3,2 раза больше среднего показателя.

На втором месте расположился Кыргызстан – 12,7%. Следом идут Беларусь (6%) и Армения (5,5%). В России годовая инфляция по итогам марта составила всего 3,5%.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отметить, что Казахстан является лидером по росту цен и в отдельных категориях. Так, например, продовольственная инфляция в стране составила 20,5% за год, а в среднем по ЕАЭС – 5,2%.

Аналогичная картина наблюдается в секторе платных услуг и непродовольственных товаров. Здесь инфляция в Казахстане составила 14,4% и 18,1% соответственно, тогда как в Евразийском союзе услуги подорожали в среднем на 10%, а непродовольственные товары – на 2,6%.

Инфляция в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

Стоит отдельно отметить Армению. Здесь в месячном разрезе по итогам марта была зафиксирована дефляция продуктов питания, то есть снижение цен – на 1,9% за месяц. В разрезе всего 2023 года аналогичная ситуация наблюдается и у непродовольственных товаров – в сравнении с декабрем 2022 года они подешевели на 1,1% .

Таким образом, можно отметить, что Казахстан оказался лидером по росту цен во всех категориях товаров и услуг среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Однако стоит учитывать, что в некоторых регионах страны данный показатель может быть еще выше.

Так, например, лидером по росту цен в Казахстане является Мангистауская область, где инфляция по итогам марта составила 21,7%

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2017358-kazahstan-otlichilsya-samoy-vysokoy-inflyatsiey-sredi-stran-eaes/