Средняя зарплата снова выросла в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По итогам первого квартала средняя зарплата в стране превысила 340 тыс. тенге. Изменилась ли ситуация на рынке труда за последний месяц, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам первого квартала 2023 года средняя номинальная заработная плата в Казахстане достигла 340 636 тенге. Но это не значит, что каждый казахстанец получает такие суммы:

во-первых, здесь не учитываются налоги и отчисления – на руки работники получают значительно меньше;

во-вторых, при расчете не учитывался малый бизнес, который, как правило, не может "похвастаться" такими же большими зарплатами, как крупные предприятия;

в-третьих, существует более объективный показатель – медианная зарплата, которая показывает точную середину в зарплатной сетке. Она по итогам первого квартала достигла 225 736 тенге. Буквально это значит, что половина работающего населения получает меньше этой суммы.

Тем не менее, стоит отметить, что средняя номинальная зарплата продолжает расти. Согласно данным Бюро национальной статистики, по итогам апреля этот показатель вырос на 1,2% за месяц – до 347 647 тенге.

Изменение средней и медианной зарплат в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Впрочем, в зависимости от сферы экономики средняя номинальная зарплата может сильно отличаться. Так, например, самые низкие оклады зафиксированы в рыболовном и рыбоводном секторе – всего 119 723 тенге до вычета всех налогов.

Самые большие зарплаты платят работникам, занятым в горнодобывающей промышленности и на разработке карьеров – 761 341 тенге.

Среди высокооплачиваемых также можно отметить сферу информации и связи (521 649 тенге), финансовый и страховой сектор (601 020 тенге), а также сферы промышленности (473 387 тенге) и строительства (470 197 тенге).

Самые высокооплачиваемые сферы экономики Казахстана в апреле 2023 года. Источник: Бюро национальной статистики

Покупательная способность зарплат падает

Впрочем, несмотря на тот факт, что средняя номинальная заработная плата растет, индекс реальной зарплаты, то есть ее покупательная способность, падает. Напомним, Казахстан оказался единственной страной в Евразийском экономическом союзе, где рост реальных зарплат в первом квартале не успел за инфляцией.

В целом по стране рост среднемесячной зарплаты за минусом роста цен на товары и услуги в апреле 2023 года снова оказался отрицательным – реальная зарплата за год сократилась на 1,4%. Особенно сильно упала покупательная способность доходов работников, которые заняты в сфере лесоводства и лесозаготовки – сразу на 17% за год.

Сильно снизился индекс реальных зарплат в сфере растениеводства и животноводства (на 14,1%), а также в целом в сфере сельского хозяйства (на 13,9%).

Стоит отметить тот факт, что со снижением покупательной способности реальных зарплат столкнулись не только низкооплачиваемые сферы экономики, но и те, что вошли в топ-5 с самыми высокими заработными платами, например, финансовый и страховой сектор – здесь падение составило сразу 9,9% за год.

Таким образом, можно прийти к выводу, что даже традиционно высокооплачиваемые сектора экономики почувствовали "удар" инфляции, что в свою очередь негативно влияет на благосостояние казахстанцев. Напомним, по итогам мая инфляция в стране установилась на уровне 15,9%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2023407-kak-izmenilis-zarplaty-kazahstantsev-v-aprele/