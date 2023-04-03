Повышение предельных цен на топливо в Казахстане: опубликован проект приказа

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Министерство энергетики РК планирует установить предельные розничные цены на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане. Соответствующий проект приказа опубликован на портале "Открытые НПА".

"Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные автозаправочные станции, на которые установлено государственное регулирование цен в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость: бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 205 тенге за литр; дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр", – говорится в проекте приказа.

Кроме того, в документе говорится, что при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки цена составит 295 тенге за литр.

А также при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК, в объеме до 300 литров в сутки стоимость будет 295 тенге за литр.

В пояснительной записке говорится, что предельные цены установлены в целях сохранения баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков дизельного топлива в приграничные страны.

Публичное обсуждение проекта продлится до 7 апреля. В случае его принятия он будет введен в действие с 12 апреля. Контроль за исполнением приказа возложен на курирующего вице-министра энергетики.

Цены на топливо в Казахстане

Еще летом прошлого года глава Минэнерго уже высказывался о том, что в некоторых регионах Казахстана возникает дефицит дизтоплива из-за того, что дизель несанкционированно вывозят за границу.

"Ценовой диспаритет по отношению к нам – это 230-260 тенге в Казахстане, а в соседних странах больше 400 тенге – 420-450 тенге за литр. К примеру, в Армении цена – более 700 тенге за литр", – говорил он.

Между тем зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале 2023 года стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%).

При этом в конце марта стало также известно о том, что Министерство энергетики планирует установить предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в Казахстане. Согласно документу, опубликованному ведомством:

бензин марки АИ-80 будет стоить 93 161 тенге за тонну;

бензин марки Аи-92 и Аи-93 – 193 649 тенге за тонну;

дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 236 156 тенге за тонну.

Также сегодня ранее Болат Акчулаков высказался о влиянии роста цен на топливо в Казахстане на ценообразование других товаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015274-povyshenie-predelnyh-tsen-na-toplivo-v-kazahstane-opublikovan-proekt-prikaza/