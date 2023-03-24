На сколько дизтопливо подорожало в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С приходом тепла казахстанские автовладельцы переходят с зимнего дизельного топлива на летнее. На сколько дороже стал им обходиться последний вид, читайте в материале NUR.KZ.

В отличие от зимнего вида дизтоплива на летнее и межсезонное в Казахстане устанавливаются предельные цены. Поэтому с приходом тепла у владельцев автомобилей с дизельным двигателем появляется возможность сэкономить на заправке.

Так, согласно данным Бюро национальной статистики, зимнее дизельное топливо в среднем по Казахстану в феврале стоило 631 тенге за литр. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года оно подорожало почти в два раза (на 82%).

Летнее дизельное топливо по итогам прошлого месяца стоило в среднем 241 тенге за литр. За год оно подорожало лишь на 2,6%, с 235 тенге.

Дешевле всего данный вид дизтоплива стоит 230 тенге. Такая цена представлена более чем половине обследуемых городов, включая Астану, Алматы и Шымкент.

Предельная стоимость дизельного топлива, которая равна 260 тенге, была зафиксирована в Кокшетау, Актобе, Костанае, Петропавловске, Усть-Каменогорске, а также Семее, где еще год назад оно стоило 230 тенге – это самый большой рост за год (13%).

При этом напомним, что в некоторых регионах Казахстана наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем его потребления. В этой связи принимаются меры по восполнению необходимых объемов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013946-na-skolko-diztoplivo-podorozhalo-v-kazahstane/