Дефицит топлива в Казахстане: раньше срока завершился ремонт на Шымкентском НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод. Иллюстративное фото: Andrew Holt / Getty Images

Шымкентский НПЗ завершил планово-предупредительные работы (ППР) раньше срока и приступил к выпуску продукции для внутреннего рынка, передает официальный сайт "КазМунайГаз".

Сообщается, что сегодня, 7 апреля, Шымкентский НПЗ (ТОО ПКОП) завершил планово-предупредительные работы, которые по плану должны были продлиться до 8 апреля. Однако предприятие завершило их раньше срока и приступило к выпуску продукции для внутреннего рынка.

"В соответствии с планом в апреле ПКОП должен переработать 366 тыс. тонн нефти. Запланировано производство бензина в объеме 110,1 тыс. тонн, дизтоплива – 114,8 тыс. тонн, сжиженного нефтяного газа – 15,1 тыс. тонн, авиатоплива – 19,3 тыс. тонн, мазута – 77,6 тыс. тонн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все ремонтные мероприятия были выполнены вовремя, а некоторые – с опережением. Так, установка первичной перегонки нефти выведена на рабочий режим на сутки раньше, каталитического крекинга – на 5 суток раньше запланированного срока.

Также, по информации компании, в объем работ вошли замена, восстановление отдельных частей и регулировка оборудования установок первичной перегонки нефти, каталитического риформинга, гидроочистки дизельного топлива, гидроочистки керосина, каталитического крекинга.

"В ходе ремонта задействованы 22 подрядные организации и 1305 привлеченных специалистов. Цель проведенных работ – гарантированное обеспечение работоспособности оборудования завода. Согласно требованиям Закона "О гражданской защите", проведены техническое освидетельствование и экспертиза промышленной безопасности сосудов и технологических трубопроводов", – добавили в "КазМунайГаз".

В компании напомнили, что по итогам 2022 года Шымкентский НПЗ переработал рекордные 6,2 млн тонн нефти.

Напомним, еще в феврале стало известно, что с 15 марта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начнется плановый ремонт.

Однако уже в марте автовладельцы пожаловались на дефицит дизельного топлива на АЗС Алматы. В управлении предпринимательства и инвестиций города сообщили, что в Алматы возник спрос на дизельное топливо со стороны владельцев большегрузного транзитного транспорта из Алматинской области и других регионов.

"На отдельных АЗС Алматы могут возникать случаи нехватки дизельного топлива, связанные с проведением планового ремонта, начавшегося с 15 марта 2023 года на нефтеперерабатывающем заводе "ПетроКазахстан Ойл Продактс" в Шымкенте", – пояснили в ведомстве.

Вчера сообщалось, что в Алматы некоторые АЗС ввели лимит на продажу дизеля. Причинами такого решения стали ажиотажный спрос, ограничение поставок, а также ремонт на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе. Дефицит дизельного топлива также наблюдался в Шымкенте.

В Минэнерго также заявили, что специальные штабы, расположенные в регионах Казахстана, проведут обследование нефтебаз, чтобы не допустить искусственного дефицита ГСМ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015895-remont-na-shymkentskom-npz-zavershili-ranshe-zaplanirovannogo-sroka/