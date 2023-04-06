Какие из основных продуктов питания подешевели в Казахстане

Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Инфляция в Казахстане сильно замедлилась, а вместе с этим подешевели и некоторые социально значимые продовольственные товары. О том, как изменились цены в стране, рассказали аналитики Ranking.kz.

Темпы инфляции по итогам марта снизились с 21,3% до 18,1%. О причинах такого резкого снижения мы писали здесь.

На этом фоне в стране уже несколько недель фиксируется дефляция цен на некоторые социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Как отмечают аналитики, с 1 по 28 марта текущего года снизились цены сразу на семь основных продуктов питания.

Так, за март репчатый лук подешевел на 2,5%, картофель – на 1,1%, морковь – на 0,1%, гречневая крупа – на 4,1%, сахар – на 1,9%, подсолнечное масло – на 1,2%, а куриные окорочка – на 0,4%.

Стоит отметить, что некоторые из этих товаров все равно стоят дороже, чем годом ранее. Это касается, например подсолнечного масла, текущие цены которого на 17,2% выше прошлогодних.

В целом же цены на СЗПТ за период с 1 по 28 марта 2023 года выросли на 0,4%, а за последнюю неделю месяца (с 20 по 28 марта) – на 0,1%. Для сравнения: в марте прошлого года рост цен на социально значимые продукты питания составил сразу 9,1%.

Изменение цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Инфографика: ranking.kz

Где фиксировалось снижение цен

Важно понимать, что не везде в Казахстане одинаковые цены. На них влияет спрос и предложение, а также условия по доставке и многие другие факторы. Это касается и товаров из списка СЗПТ.

За последнюю неделю марта цены на них снизились в двух городах страны – Актау и Уральске (на 0,1% в каждом). Еще в семи городах – в Астане, Актобе, Атырау, Костанае, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Талдыкоргане – они остались без изменений.

При этом в ряде городов фиксировалось снижение только на определенные товары. Так, например, картофель за неделю подешевел в Актау, Актобе, Атырау, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Конаеве, Костанае и Кызылорде.

Стоимость репчатого лука снизилась в Астане, Жезказгане, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане. А капуста подешевела в Актобе, Астане, Жезказгане, Конаеве и Кызылорде.

Рост цен на СЗПТ в регионах Казахстана. Инфографика: ranking.kz

Как итог, снижение цен на социально значимые продовольственные товары повлияло и на месячную продуктовую инфляцию в стране, которая в марте составила всего 0,9%. Это самый низкий месячный показатель роста цен на продовольствие с февраля 2022 года, то есть более чем за год.

Как менялись цены на СЗПТ. Инфографика: ranking.kz

Напомним, ранее стало известно, что, несмотря на снижение темпов инфляции в стране, уровень прожиточного минимума на душу населения в Казахстане все равно вырос – на 0,66%. Проще говоря, жить стало немного дороже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015713-kakie-iz-osnovnyh-produktov-pitaniya-podesheveli-v-kazahstane/