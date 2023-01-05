Bloomberg: McDonald's может покинуть Казахстан

Ресторан McDonald's. Иллюстративное фото: pexels.com

Американское издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти с казахстанского рынка из-за проблем с поставками.

По данным издания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может уйти из Казахстана всего через шесть лет после открытия первого заведения.

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на "людей, знакомых с вопросом", это решение появилось, когда в Казахстане начались проблемы с поставками мясной продукции после начала боевых действий в Украине.

Отмечается, что, хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против России, McDonald's запретил своему местному франчайзи закупать мясные котлеты у российских поставщиков. В издании напомнили о том, что 24 ресторана McDonald's, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу в еще ноябре 2022 года из-за проблем с поставками.

При этом, как заявили представители издания, казахстанский бизнес не может закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков из-за более высоких цен и транспортных расходов – это означало бы ведение бизнеса в убыток.

Подчеркивается, что в McDonald's отказались от комментариев.

Напомним, что в ноябре, когда стало известно о приостановке работы McDonald's в Казахстане, министр торговли и интеграции Серик Жумангарин пообещал журналистам выяснить, с чем связаны такие меры. Позже он сообщил, что, действительно, есть проблемы с импортом продукции. При этом министр отметил, что "там пока идет процесс перестройки".

Напомним также, что в начале июля прошлого года появились сообщения о том, что рестораны McDonald’s перестали работать в Казахстане. Люди жаловались, что не могли ни приобрести еду, ни оформить доставку. Тогда представители MacDonald's сообщили, что "рестораны временно не работают по техническим причинам".

Добавим, что первый ресторан McDonald’s в Казахстане открылся 8 марта 2016 года в Астане. Казахстан стал юбилейной 120-й страной, где работают предприятия сети. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004174-smi-mcdonalds-mozhet-pokinut-kazahstan/