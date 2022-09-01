Цены на жилье выросли почти во всех крупных городах Казахстана

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Жилая недвижимость в Казахстане постоянно дорожает. Август 2022 года не стал исключением и показал рост цен почти во всех крупных городах страны. О том, что сейчас происходит на рынке жилья, рассказали эксперты портала "Крыша".

Несмотря на тот факт, что спрос на жилье в Казахстане падает последние месяцы, цены на него расти не перестали. По данным аналитиков, в августе квартиры подорожали в 14 крупных городах страны, где проводится регулярный анализ средних цен предложений на вторичном рынке жилья.

Как изменились цены на жилье

Сильнее всего цены выросли в Актау и Атырау – рост за месяц составил по 1,5%. Сейчас за квадратный метр жилья в этих городах просят в среднем по 294,3 тыс. тенге и 372,9 тыс. тенге соответственно.

Следом идут Актобе и Кокшетау – месячный прирост составил по 1,3%, а за единицу площади там просят в среднем 274,7 тыс. тенге и 322 тыс. тенге соответственно.

Замыкают антирейтинг Шымкент и Павлодар, где цены выросли на 1,2% за месяц. В Шымкенте за один квадратный метр жилья теперь просят около 419 тыс. тенге, а в Павлодаре – порядка 361,8 тыс. тенге.

В остальных городах динамика роста цен оказалась ниже 1%:

Алматы – рост составил 0,9%, а цены за квадратный метр достигли 658,5 тыс. тенге ;

; Костанай – цены за месяц также выросли на 0,9%, и теперь единица площади стоит около 367,8 тыс. тенге;

Тараз – прирост составил 0,7%, а цены достигли 295,8 тыс. тенге за "квадрат";

за "квадрат"; Нур-Султан – цены выросли на 0,4%, до 475,8 тыс. тенге;

Караганда – на 0,4%, до 376,7 тыс. тенге;

Семей – на 0,4%, до 349,4 тыс. тенге;

Усть-Каменогорск – на 0,3%, до 385 тыс. тенге;

Кызылорда – месячный прирост составил лишь 0,2%, а квадратный метр теперь в среднем стоит 228,8 тыс. тенге.

Инфографика: krisha.kz

Помимо роста цен, в некоторых городах Казахстана произошло и снижение, правда, только в трех:

в Талдыкоргане – на 1,1%;

в Уральске – на 0,8%;

в Петропавловске – на 0,7%.

Теперь средние цены за единицу жилья в этих городах следующие: 309,2 тыс. тенге, 304,1 тыс. тенге и 378 тыс. тенге соответственно.

Таким образом, средняя цена жилой недвижимости по стране выросла на 1% за месяц и составила 363 221 тыс. тенге за квадратный метр.

Что касается годовой динамики, то среднереспубликанский рост составил 21%. В Нур-Султане и Алматы цены выросли на 23% и 26,7% соответственно.

Впрочем, даже несмотря на постоянно растущие цены на квартиры, Казахстан по-прежнему входит в десятку стран мира с самым дешевым жильем, хотя из-за размера средних "чистых" зарплат это не всегда ощущается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1985634-tseny-na-zhile-vyrosli-pochti-vo-vseh-krupnyh-gorodah-kazahstana/