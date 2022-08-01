Ипотека под 7% освоила большую часть выделенных средств

Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстанцы, которые планируют приобрести свое жилье, по-прежнему могут стать участниками программы "7-20-25" и получить ипотеку на льготных условиях, ведь лимит в 1 трлн тенге еще не освоен. О том, сколько казахстанских семей получили займ по программе, узнали журналисты NUR.KZ.

Жилищная программа "7-20-25" призвана помочь казахстанцам с приобретением собственного жилья на выгодных условиях. Однако у ипотечной программы есть лимит в 1 трлн тенге, после которого она будет свернута.

На данный момент этот лимит еще не достигнут. По данным Национального банка РК, по состоянию на 28 июля в рамках программы было выдано 48 960 займов на сумму 630 млрд тенге – таким образом, уже большая часть выделенных денег была освоена.

В региональном разрезе наблюдается следующая картина. Большую часть всех ипотечных кредитов было оформлено жителями столицы (17 052 заемщика), Алматы (10 040 заемщиков) и Шымкента (3 220 заемщиков).

Инфографика: Национальный банк РК

Какие условия у программы

Чтобы была возможность стать участником жилищной программы, нужно соответствовать ряду критериев. Согласно данным официального оператора программы АО "Казахстанский фонд устойчивости", они следующие:

необходимо иметь гражданство Казахстана;

должен быть официальный доход;

не должно быть других ипотечных займов;

не должно быть своего жилья.

Также есть и требования к приобретаемому по программе жилью. Так, купить можно жилье только на первичном рынке, а его максимальная стоимость зависит от региона страны. Возможная стоимость жилья будет следующей:

Алматы, Нур-Султан, Актау, Атырау и Шымкент – не более 25 млн тенге ;

; Караганда и Туркестан – до 20 млн тенге ;

; остальные регионы – до 15 млн тенге.

Напомним, ранее стало известно, что многие казахстанские семьи предпочитают бронировать жилье еще на этапе строительства – это может быть выгоднее, чем приобретать готовое. Однако и у этого имеются свои риски.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1981089-ipoteka-pod-7-osvoila-bolshuyu-chast-vydelennyh-sredstv/